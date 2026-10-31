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Love Island Adria

Mili stala na kraj sumnjama i usporedila bivšeg i sadašnjeg: 'Sve je drugačije!'

Iako su mnogi sumnjali u njihove namjere, Mili i Luka stali su pred voditeljicu i bez zadržavanja progovorili o svojim emocijama, a Mili je bez oklijevanja povukla crtu između bivšeg i sadašnjeg odnosa

RTL.hr
31.10.2026 16:00

U vili Love Island Adria odnosi se mijenjaju preko noći, a jedan od parova koji je privukao najviše pažnje svakako su Mili i Luka. Iako su se proteklih dana našli na meti ostalih islandera koji su sumnjali u iskrenost njihove iznenadne romanse, ovaj dvojac okrenut je isključivo jedno drugome. Glasine i sumnje iz okoline previše ih ne diraju, a kako sami ističu jedino oni znaju pravu istinu o svojim osjećajima.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kada su sjeli na kauč pred voditeljicu Draganu Mićalović, zračili su pozitivnom energijom, a njihovi komplimenti pljuštali su sa svih strana. Dragana ih je odmah upitala što im se točno sviđa jedno kod drugog, a Luka je bez oklijevanja otvorio dušu. Istaknuo je njezinu nevjerojatnu empatiju, prekrasan osmijeh, pozitivan hod, toplinu i karakter, zvučeći pritom potpuno zaljubljeno i opčinjeno Mili. Ni ona njemu nije ostala dužna, pa ga je opisala kao izuzetno dobrog dečka te dodala kako u cijelom razdoblju otkad ga poznaje nije uspjela primijetiti nijednu njegovu lošu stranu.

Luka i Mili, Love Island Adria
Luka i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Usporedba s Gašperom i kraj toksičnim obrascima

Voditeljica ih naravno nije mogla poštedjeti ključnog pitanja, pa je Mili izravno upitala po čemu je Luka drugačiji od njezinog bivšeg partnera Gašpera.

Mili je bez imalo oklijevanja ispalila: "Pa sve je drugačije. Sve je drugačije... Na primjer to što nam se karakteri tako dobro poklapaju tako da ne vidim prostor za toksične obrasce."

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka se nadovezao potvrdivši da mu se kod nje dopada apsolutno sve od iskrenosti i karaktera do njezine nesebične empatije i vedrog duha. Svojom smirenošću i usklađenošću pokazali su da misle ozbiljno, a hoće li uspjeti utišati sve sumnjivce i dogurati do samog kraja, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama, uz neizostavnu platformu Voyo gdje vas čeka i ekskluzivna 'Bombaškoljka'.

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Love Island Adria

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