Mili stala u obranu svoje romantične priče: 'Ne znam što se vi ljudi čudite...'

Unatoč sumnjama i brojnim kritikama ostalih, Luka i Mili nastavljaju svoju romansu, a njihova povezanost u vili privlači sve više pažnje

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Kako se prva sezona regionalnog dating showa Love Island Adria bliži svom finalu, odnosi unutar vile postaju sve napetiji, a svaka odluka i izrečena riječ stavljaju se pod povećalo. Među parovima o kojima se najviše priča svakako su Mili i Luka, čiji je odnos prošao dug put od običnog prijateljstva do dublje romantične povezanosti. Iako su se tijekom posljednjih izazova i igara našli na meti ostalih islandera, koji su često izražavali sumnju u njihovu iskrenost i najmanje im vjerovali, par se ne obazire na komentare okoline. Njihova podrška jedno drugom u ključnim trenucima pokazuje da misle ozbiljno, a sve glasnija šuškanja u vili samo dodatno učvršćuju njihov odnos.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Jasna poruka sumnjičavim islanderima

Kada su se u posljednjem izazovu suočili s komentarima i skepsom ostatka ekipe, Mili nije skrivala iznenađenje takvom reakcijom te im je bez oklijevanja uzvratila. "Ne znam što se vi ljudi čudite, kao da nikad niste vidjeli da se razvila ljubav iz prijateljstva", poručila je odlučno, dajući svima do znanja da je njezina veza s Lukom čvršća nego ikad.

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo