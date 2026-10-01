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Love Island Adria

Mili u bazenu htjela poljubiti Gašpera, a on je odgurnuo: 'To me dodatno povrijedilo!'

Najnoviji dnevni izazov u vili 'Love Island Adria' trebao je biti povod za slavlje, no pretvorio se u pravu dramu i suze!

RTL.hr
01.10.2026 22:45

Iako su u napetoj vodenoj utrci pomeli konkurenciju i ostvarili uvjerljivo najbolje vrijeme, Mili i Gašper umjesto romantičnog trijumfa doživjeli su potpuni kolaps odnosa pred svim Islanderima.

Hladan tuš nakon pobjede u bazenu: Odgurnuo je pred svima!

U izazovu u kojem su natjecatelji morali preplivati bazen držeći jabuku u zubima, Mili i Gašper pokazali su nevjerojatnu borbenost. Gašper je dao sve od sebe, što ih je dovelo do pobjedničkog vremena od 59,30 sekundi.

No, čim su izronili, uslijedio je šok. Presretna Mili skočila je na Gašpera u želji da ga zagrli i poljubi, očekujući provalu strasti i zajedničko slavlje. Umjesto zagrljaja, Gašper ju je grubo odgurnuo od sebe, prigovarajući joj da ne može disati.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ponižena i povrijeđena, Mili se pred svima povukla u sebe, a pobjednički osmijeh u sekundi je nestao:

"Osjećala sam se kao da smo izgubili zadatak, a ne pobijedili! Nisi mi pružio nikakvu reakciju ni znak privrženosti... Trebao si mi dati barem 'daj pet' ili bilo kakvu normalnu reakciju nakon zajedničkog uspjeha!"

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašperovo pravdanje i optužbe za dramu: 'Trebalo mi je pet sekundi da dođem k sebi!'

Nakon što su se strasti malo stišale, par se odvojio kako bi raščistio računovodstvo. Dok mu je Mili kroz suze objašnjavala koliko ju je zaboljelo njegovo ponašanje, Gašper je branio svoj potez tvrdeći da je bio na rubu snaga:

"Doslovno mi je nedostajalo zraka! Trebalo mi je samo pet sekundi da dođem k sebi nakon iscrpljujućeg plivanja. Ne razumijem tvoju burnu reakciju na to što sam samo hvatao dah."

Gašperu je dodatno zasmetalo što je Mili problem odmah podijelila s ostalim djevojkama u vili, zbog čega je ponovno ispao "dežurni krivac" koji stvara nepotrebnu dramu.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Jesu li postali toksični?

Otvorivši karte, par se dotaknuo i pitanja vode li ih svakodnevne sitne svađe prema toksičnom odnosu. Iako su zaključili da nije riječ o ozbiljnoj toksičnosti, oboje su priznali da ih te stalne nesuglasice opasno iscrpljuju.

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Love Island Adria

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