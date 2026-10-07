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Mili učila Laru kako da bude bolja zavodnica: 'Moraš zamisliti da si mačkica, tigrica'

Kako bi se što bolje pripremila za potencijalne seksi zadatke, Lara je potražila savjet iskusnije Mili. Djevojke su se brzo bacile na osmišljavanje zavodničkih poteza

RTL.hr
07.10.2026 14:30

Prije nego što su Islanderi krenuli s novim zadatkom u kojem su morali pokazati mirne usne i blizinu, djevojke su shvatile igru vrlo ozbiljno. Mili je preuzela ulogu mentorice te je Lari davala konkretne upute kako da zavede dečke. Njezin glavni savjet bio je fokusiran na fiksiranje pogleda i pravi stav u trenutku kada dobije zadatak poput izvođenja kratkog striptiza.

"Moraš zamisliti da si mačkica, tigrica", objašnjavala je Mili detaljno, pokazujući Lari kako da zavodi pogledom. Uz smijeh i pomalo komičnu atmosferu, Lara je pažljivo upijala upute kako bi bila prava mačkica kada krene akcija s ostalim kandidatima.

Mili i Lara, Love Island Adria
Mili i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tenzije i neplanirani poljupci

Iako su se djevojke pripremale prvenstveno za zabavu u igri, dan nije prošao bez prave ljubavne drame izvan samog izazova. Anthony i Alisa iskoristili su trenutak nasamo te su se poljubili u sjenici, što je brzo postala glavna tema tračeva među djevojkama, a Lari je to donijelo dodatno razočaranje.

Kako će ove nove zavodničke vještine i neočekivani tajni poljupci utjecati na daljnje odnose u vili, ostaje nam pratiti u idućim danima. Jedno je sigurno, situacija za sve Islandere postaje sve kompliciranija.

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