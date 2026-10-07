Mili učila Laru kako da bude bolja zavodnica: 'Moraš zamisliti da si mačkica, tigrica'

Prije nego što su Islanderi krenuli s novim zadatkom u kojem su morali pokazati mirne usne i blizinu, djevojke su shvatile igru vrlo ozbiljno. Mili je preuzela ulogu mentorice te je Lari davala konkretne upute kako da zavede dečke. Njezin glavni savjet bio je fokusiran na fiksiranje pogleda i pravi stav u trenutku kada dobije zadatak poput izvođenja kratkog striptiza.
"Moraš zamisliti da si mačkica, tigrica", objašnjavala je Mili detaljno, pokazujući Lari kako da zavodi pogledom. Uz smijeh i pomalo komičnu atmosferu, Lara je pažljivo upijala upute kako bi bila prava mačkica kada krene akcija s ostalim kandidatima.
Tenzije i neplanirani poljupci
Iako su se djevojke pripremale prvenstveno za zabavu u igri, dan nije prošao bez prave ljubavne drame izvan samog izazova. Anthony i Alisa iskoristili su trenutak nasamo te su se poljubili u sjenici, što je brzo postala glavna tema tračeva među djevojkama, a Lari je to donijelo dodatno razočaranje.
Kako će ove nove zavodničke vještine i neočekivani tajni poljupci utjecati na daljnje odnose u vili, ostaje nam pratiti u idućim danima. Jedno je sigurno, situacija za sve Islandere postaje sve kompliciranija.
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