Mili učila Laru kako da bude bolja zavodnica: 'Moraš zamisliti da si mačkica, tigrica'

Prije nego što su Islanderi krenuli s novim zadatkom u kojem su morali pokazati mirne usne i blizinu, djevojke su shvatile igru vrlo ozbiljno. Mili je preuzela ulogu mentorice te je Lari davala konkretne upute kako da zavede dečke. Njezin glavni savjet bio je fokusiran na fiksiranje pogleda i pravi stav u trenutku kada dobije zadatak poput izvođenja kratkog striptiza.

"Moraš zamisliti da si mačkica, tigrica", objašnjavala je Mili detaljno, pokazujući Lari kako da zavodi pogledom. Uz smijeh i pomalo komičnu atmosferu, Lara je pažljivo upijala upute kako bi bila prava mačkica kada krene akcija s ostalim kandidatima.