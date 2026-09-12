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Love Island Adria

Mili ulazi u 'Love Island Adria' s jasnim pravilima! Za RTL.hr poručila: 'Prevara znači kraj, pozdrav i doviđenja'

Mili u 'Love Island Adriju' ulazi spremna pronaći muškarca koji će je osvojiti energijom, ambicijom i samopouzdanjem. Dobro zna što traži, ali i preko čega u ljubavnom odnosu nikada ne bi mogla prijeći

RTL.hr
12.09.2026 21:07

"Najveći dealbreaker za mene je izdaja. Poslije toga više nema razgovora", jasna je Mili.

Posebno je kategorična kada je riječ o nevjeri. Za nju nakon prevare nema druge prilike ni pokušaja spašavanja odnosa. "Prevara za mene znači kraj, pozdrav i doviđenja", poručila je za RTL.hr.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

A kakav muškarac može privući njezinu pažnju? Iako joj je fizički izgled važan, Mili prije svega osvaja energija koju muškarac nosi sa sobom.

"Kod muškarca me najviše privlači energija. Privlače me ambiciozni muškarci koji znaju što hoće", kaže.

Ipak, ima i prilično jasnu sliku svog idealnog muškarca kada je fizički izgled u pitanju. "Volim visoke muškarce, s tamnom kosom, mišićave", otkriva Mili.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Za sebe tvrdi da nije ljubomorna, no život u vili mogao bi taj stav staviti na pravi test. Svjesna je da su flert i upoznavanje drugih kandidata dio iskustva, ali ako bi muškarac s kojim je u paru počeo pokazivati interes za drugu djevojku, Mili ne bi samo stajala sa strane. "Nisam uopće ljubomorna, ali ako bi moj dečko u vili počeo flertati s drugom curom, ja bih mu vratila istom mjerom", priznaje.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL sutra, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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