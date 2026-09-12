Mili ulazi u 'Love Island Adria' s jasnim pravilima! Za RTL.hr poručila: 'Prevara znači kraj, pozdrav i doviđenja'

Posebno je kategorična kada je riječ o nevjeri. Za nju nakon prevare nema druge prilike ni pokušaja spašavanja odnosa. "Prevara za mene znači kraj, pozdrav i doviđenja", poručila je za RTL.hr.

"Najveći dealbreaker za mene je izdaja. Poslije toga više nema razgovora", jasna je Mili .

A kakav muškarac može privući njezinu pažnju? Iako joj je fizički izgled važan, Mili prije svega osvaja energija koju muškarac nosi sa sobom.

"Kod muškarca me najviše privlači energija. Privlače me ambiciozni muškarci koji znaju što hoće", kaže.

Ipak, ima i prilično jasnu sliku svog idealnog muškarca kada je fizički izgled u pitanju. "Volim visoke muškarce, s tamnom kosom, mišićave", otkriva Mili.