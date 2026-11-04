Mili zapjevala Severinin hit, a Luka oduševio na gitari: 'Stvarno sam uživao gledajući!'

Završnica prve sezone showa Love Island Adria donosi nam pregršt uzbuđenja, a osim ljubavnih drama i napetog glasanja, islanderi su dobili priliku pokazati i svoje skrivene talente. Vrtoglavu zabavu u vili ovoga je puta obilježila prava glazbena večer u kojoj je svatko pokušao dati svoj maksimum i nasmijati ili oduševiti ostale.
Led je odlučila probiti Mili, koja se hrabro odvažila i pokazala svoje pjevačko umijeće. Za ovu prigodu odabrala je pravi domaći bezvremenski hit – zaraznu pjesmu "Brad Pitt" naše glazbene zvijezde Severine. Već s prvim taktovima Mili je privukla pozornost svih prisutnih, a njezina energija brzo se proširila vili pa su joj se ubrzo pridružili i ostali islanderi u zajedničkom pjevanju.
Luka uz gitaru i Pink Floyd pokazao romantičnu stranu
Svoj glazbeni talent ubrzo je odlučio pokazati i Luka, koji je unio potpuno drukčiju vibru. Uzeo je gitaru u ruke te izveo kultnu rock baladu "Wish You Were Here" grupe Pink Floyd, čime je oduševio publiku i pokazao svoju opuštenu, emotivnu stranu.
Ipak, najveću pažnju privukle su njegove reakcije i riječi upućene Mili. Dok je ona samouvjereno vladala pozornicom, Luka nije skrivao ponos ni oduševljenje, a kasnije je sve sažeo u kratku, ali preslatku izjavu:
"Mili predivno pjeva i predivno izgleda, stvarno sam uživao gledajući je."
Glasanje za pobjednika traje danas do 21 sat, a pravo glasa imaju isključivo Voyo korisnici koji tako mogu podržati svoje favorite i pomoći im da postanu pobjednici prve regionalne sezone Love Island Adria!
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