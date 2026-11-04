Mili zapjevala Severinin hit, a Luka oduševio na gitari: 'Stvarno sam uživao gledajući!'

Talent-show u vili donio je pregršt zabave, a dok je Mili zapalila atmosferu domaćim hitom, Luka je uz gitaru pokazao posve drukčiju, romantičnu stranu

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Završnica prve sezone showa Love Island Adria donosi nam pregršt uzbuđenja, a osim ljubavnih drama i napetog glasanja, islanderi su dobili priliku pokazati i svoje skrivene talente. Vrtoglavu zabavu u vili ovoga je puta obilježila prava glazbena večer u kojoj je svatko pokušao dati svoj maksimum i nasmijati ili oduševiti ostale. Led je odlučila probiti Mili, koja se hrabro odvažila i pokazala svoje pjevačko umijeće. Za ovu prigodu odabrala je pravi domaći bezvremenski hit – zaraznu pjesmu "Brad Pitt" naše glazbene zvijezde Severine. Već s prvim taktovima Mili je privukla pozornost svih prisutnih, a njezina energija brzo se proširila vili pa su joj se ubrzo pridružili i ostali islanderi u zajedničkom pjevanju.

icon-expand icon-close icon-close Mili, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka uz gitaru i Pink Floyd pokazao romantičnu stranu

Svoj glazbeni talent ubrzo je odlučio pokazati i Luka, koji je unio potpuno drukčiju vibru. Uzeo je gitaru u ruke te izveo kultnu rock baladu "Wish You Were Here" grupe Pink Floyd, čime je oduševio publiku i pokazao svoju opuštenu, emotivnu stranu. Ipak, najveću pažnju privukle su njegove reakcije i riječi upućene Mili. Dok je ona samouvjereno vladala pozornicom, Luka nije skrivao ponos ni oduševljenje, a kasnije je sve sažeo u kratku, ali preslatku izjavu: "Mili predivno pjeva i predivno izgleda, stvarno sam uživao gledajući je."

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo