Mislili ste da ste zakasnili? Niste! 'Love Island Adria' još uvijek traži nove bombshellove

Produkcija, naime, još uvijek traži nove bombshellove – samouvjerene i zanimljive single djevojke i dečke spremne na ulazak kojim bi mogli potpuno promijeniti odnose u vili.
A biti bombshell nije mala stvar. Dok će neki Islanderi već graditi odnose, upoznavati se i možda pomisliti da su pronašli osobu zbog koje su došli u show, dovoljan je ulazak jedne nove osobe da se sve okrene naglavačke. Nova simpatija, neočekivana kemija i pitanje hoće li postojeći parovi ostati zajedno – upravo bombshellovi mogu biti zaslužni za neke od najuzbudljivijih trenutaka 'Love Islanda'.
Zato, ako ste mislili da ste propustili svoju priliku – još nije kasno. Ako ste slobodni, spremni upoznati nekoga posebnog i imate dovoljno samopouzdanja da ušetate u vilu znajući da biste nekome mogli pomrsiti ljubavne planove, možda se traži upravo vas.
Tko zna, možda vaš ulazak neće samo uzdrmati vilu – možda vas na Tenerifima čeka i ljubav. Prijave su i dalje otvorene.
'Love Island Adria' počinje 13. rujna na platformi Voyo, a prijave su još uvijek otvorene.