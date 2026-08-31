Mislili ste da ste zakasnili? Niste! 'Love Island Adria' još uvijek traži nove bombshellove

Produkcija, naime, još uvijek traži nove bombshellove – samouvjerene i zanimljive single djevojke i dečke spremne na ulazak kojim bi mogli potpuno promijeniti odnose u vili.

A biti bombshell nije mala stvar. Dok će neki Islanderi već graditi odnose, upoznavati se i možda pomisliti da su pronašli osobu zbog koje su došli u show, dovoljan je ulazak jedne nove osobe da se sve okrene naglavačke. Nova simpatija, neočekivana kemija i pitanje hoće li postojeći parovi ostati zajedno – upravo bombshellovi mogu biti zaslužni za neke od najuzbudljivijih trenutaka 'Love Islanda'.