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Love Island Adria

Mislili ste da ste zakasnili? Niste! 'Love Island Adria' još uvijek traži nove bombshellove

Odbrojavanje do početka 'Love Islanda Adria' već je počelo, no ljubavne karte još nisu do kraja podijeljene! Iako regionalno izdanje svjetski poznatog dating showa na platformu Voyo stiže 13. rujna, još uvijek postoji prilika da upravo vi postanete dio ljubavne avanture na Tenerifima

RTL.hr
31.08.2026 14:17

Produkcija, naime, još uvijek traži nove bombshellove – samouvjerene i zanimljive single djevojke i dečke spremne na ulazak kojim bi mogli potpuno promijeniti odnose u vili.

A biti bombshell nije mala stvar. Dok će neki Islanderi već graditi odnose, upoznavati se i možda pomisliti da su pronašli osobu zbog koje su došli u show, dovoljan je ulazak jedne nove osobe da se sve okrene naglavačke. Nova simpatija, neočekivana kemija i pitanje hoće li postojeći parovi ostati zajedno – upravo bombshellovi mogu biti zaslužni za neke od najuzbudljivijih trenutaka 'Love Islanda'.

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zato, ako ste mislili da ste propustili svoju priliku – još nije kasno. Ako ste slobodni, spremni upoznati nekoga posebnog i imate dovoljno samopouzdanja da ušetate u vilu znajući da biste nekome mogli pomrsiti ljubavne planove, možda se traži upravo vas.

Tko zna, možda vaš ulazak neće samo uzdrmati vilu – možda vas na Tenerifima čeka i ljubav. Prijave su i dalje otvorene. 

'Love Island Adria' počinje 13. rujna na platformi Voyo, a prijave su još uvijek otvorene.

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