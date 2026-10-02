'Mislim da ćemo ti i ja uskoro biti skupa!': Roberto otvorio dušu Loren pa progovorio o zajedničkom životu u Hrvatskoj

Dok u vili 'Love Island Adria' tenzije rastu, a nakon neočekivanog Mijinog odlaska mnogi parovi preispituju svoje taktike i osjećaje, Roberto i Loren odlučili su prebaciti u veću brzinu!

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Tijekom intimnog večernjeg razgovora, daleko od ostalih, Roberto je iznenadio Loren potpuno iskrenim priznanjem i jasno dao do znanja kakve planove ima s njom.

'Kao da smo godinama najbolji prijatelji'

Više nije želio kriti karte niti glumiti suzdržanost. Roberto je otvoreno priznao da prema njoj gori od jakih emocija te da je vidi u svojoj bliskoj budućnosti i to ne samo u showu, nego i izvan zidova vile. "Mislim da ćemo ti i ja uskoro biti skupa!", izjavio je samouvjereno Roberto, dodavši kako se uz nju osjeća nevjerojatno opušteno, baš kao da se znaju godinama i nemaju nikakvih tajni. "Volio bih da nastavimo graditi ovu priču."

icon-expand icon-close icon-close Loren, Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zajednički život u Hrvatskoj? Zaboravite Australiju!

Razgovor se ubrzo prebacio na "stvarni svijet" i pitanja gdje će živjeti kad se ugase kamere. Loren je izrazila želju da njezin dom bude u Hrvatskoj, što je Roberta oduševilo do te mjere da nije skrivao olakšanje. Naime, jasno joj je dao do znanja da mu je domovina sve te da se ni u ludilu ne bi selio u Australiju, odakle Loren vuče korijene.

icon-expand Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo