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Love Island Adria

'Mislim da ćemo ti i ja uskoro biti skupa!': Roberto otvorio dušu Loren pa progovorio o zajedničkom životu u Hrvatskoj

Dok u vili 'Love Island Adria' tenzije rastu, a nakon neočekivanog Mijinog odlaska mnogi parovi preispituju svoje taktike i osjećaje, Roberto i Loren odlučili su prebaciti u veću brzinu!

RTL.hr
02.10.2026 13:15

Tijekom intimnog večernjeg razgovora, daleko od ostalih, Roberto je iznenadio Loren potpuno iskrenim priznanjem i jasno dao do znanja kakve planove ima s njom.

'Kao da smo godinama najbolji prijatelji'

Više nije želio kriti karte niti glumiti suzdržanost. Roberto je otvoreno priznao da prema njoj gori od jakih emocija te da je vidi u svojoj bliskoj budućnosti i to ne samo u showu, nego i izvan zidova vile.

"Mislim da ćemo ti i ja uskoro biti skupa!", izjavio je samouvjereno Roberto, dodavši kako se uz nju osjeća nevjerojatno opušteno, baš kao da se znaju godinama i nemaju nikakvih tajni.

"Volio bih da nastavimo graditi ovu priču."

Loren, Roberto, Love Island Adria
Loren, Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zajednički život u Hrvatskoj? Zaboravite Australiju!

Razgovor se ubrzo prebacio na "stvarni svijet" i pitanja gdje će živjeti kad se ugase kamere. Loren je izrazila želju da njezin dom bude u Hrvatskoj, što je Roberta oduševilo do te mjere da nije skrivao olakšanje. Naime, jasno joj je dao do znanja da mu je domovina sve te da se ni u ludilu ne bi selio u Australiju, odakle Loren vuče korijene.

Roberto i Loren, Love Island Adria
Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Njegove riječi i spremnost na ozbiljne planove potpuno su razoružale Loren, no romantičnu idilu u sekundi je prekinula hladna poruka produkcije o opasnom glasanju publike. Dok Roberto i Loren mirno čekaju rezultate uvjereni u snagu svojih osjećaja, lažni i taktički parovi s razlogom imaju noćne more!

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