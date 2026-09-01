Mislite da znate kako funkcionira 'Love Island'? Ova pravila mogla bi vas iznenaditi

Iako mnogi misle da dobro znaju pravila ovog globalnog fenomena, prva regionalna sezona 'Love Islanda' donosi inovacije i uvjete koji će u potpunosti iznenaditi i kandidate i gledatelje.
Evo ključnih pravila i zaokreta koji u potpunosti mijenjaju igru u vili:
Publika upravlja sudbinama parova uz pametnu aplikaciju
Najveća novost ove sezone jest da gledatelji više nisu samo promatrači. Putem posebne pametne aplikacije publika izravno odlučuje tko s kim ide na spojeve. Čak i ako se natjecatelju sviđa jedna osoba, ako gledatelji procijene da potajno gaji osjećaje prema nekom drugom, jednim klikom mogu poslati taj "zabranjeni" par na spoj - bez obzira na to jesu li već u vezi s nekime na otoku.
Izolirani na Tenerifima pod budnim okom 50+ kamera
Luksuzna vila smještena na jugu otoka u blizini grada Alcalá opremljena je s više od 50 kamera koje pokrivaju svaki kutak. Privatnosti gotovo da nema, a svaka reakcija, pogled i šapat snimaju se 24 sata dnevno.
Ostati sam znači pakiranje kofera
Pravilo kupi-prodaj u vili nikada nije bilo surovisije. Natjecatelji moraju biti u paru kako bi opstali. Prilikom svake re-coupling ceremonije, oni koji ostanu bez partnera ili ne budu izabrani, u izravnom su riziku od trenutnog napuštanja showa.
Voditeljica poručuje: "Ovo je društveni eksperiment"
Omiljena glumica i voditeljica showa Dragana Mićalović naglašava kako igra zahtijeva iskrenost, a ne samo površinsku privlačnost. Njezin glavni savjet kandidatima jest da ne biraju ono što dobro izgleda izvana ako iznutra ne postoji pravi osjećaj, jer publika brzo prepoznaje glumu.
Glavna nagrada od 50.000 eura i konačni sud gledatelja
Samo jedan pobjednički par koji preživi sve izazove, "bombshell" ulaske i testove povjerenja odnijet će kući novčanu nagradu. No, o tome tko zaslužuje pobjedu na samom kraju ponovno odlučuje standska publika svojim glasovima.
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