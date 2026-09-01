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Love Island Adria

Mislite da znate kako funkcionira 'Love Island'? Ova pravila mogla bi vas iznenaditi

Naiščekivaniji dating show sezone, 'Love Island Adria', uskoro stiže na platformu Voyo i male ekrane, a samci iz Hrvatske, Srbije i Slovenije spremni su za avanturu života na egzotičnim Tenerifima

RTL.hr
01.09.2026 12:00

Iako mnogi misle da dobro znaju pravila ovog globalnog fenomena, prva regionalna sezona 'Love Islanda' donosi inovacije i uvjete koji će u potpunosti iznenaditi i kandidate i gledatelje.

Evo ključnih pravila i zaokreta koji u potpunosti mijenjaju igru u vili:

Publika upravlja sudbinama parova uz pametnu aplikaciju

Najveća novost ove sezone jest da gledatelji više nisu samo promatrači. Putem posebne pametne aplikacije publika izravno odlučuje tko s kim ide na spojeve. Čak i ako se natjecatelju sviđa jedna osoba, ako gledatelji procijene da potajno gaji osjećaje prema nekom drugom, jednim klikom mogu poslati taj "zabranjeni" par na spoj - bez obzira na to jesu li već u vezi s nekime na otoku.

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

Izolirani na Tenerifima pod budnim okom 50+ kamera

Luksuzna vila smještena na jugu otoka u blizini grada Alcalá opremljena je s više od 50 kamera koje pokrivaju svaki kutak. Privatnosti gotovo da nema, a svaka reakcija, pogled i šapat snimaju se 24 sata dnevno.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Ostati sam znači pakiranje kofera

Pravilo kupi-prodaj u vili nikada nije bilo surovisije. Natjecatelji moraju biti u paru kako bi opstali. Prilikom svake re-coupling ceremonije, oni koji ostanu bez partnera ili ne budu izabrani, u izravnom su riziku od trenutnog napuštanja showa.

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

Voditeljica poručuje: "Ovo je društveni eksperiment"

Omiljena glumica i voditeljica showa Dragana Mićalović naglašava kako igra zahtijeva iskrenost, a ne samo površinsku privlačnost. Njezin glavni savjet kandidatima jest da ne biraju ono što dobro izgleda izvana ako iznutra ne postoji pravi osjećaj, jer publika brzo prepoznaje glumu.

Love Island Adria - Dragana Mićalović
Love Island Adria - Dragana Mićalović FOTO: Voyo

Glavna nagrada od 50.000 eura i konačni sud gledatelja

Samo jedan pobjednički par koji preživi sve izazove, "bombshell" ulaske i testove povjerenja odnijet će kući novčanu nagradu. No, o tome tko zaslužuje pobjedu na samom kraju ponovno odlučuje standska publika svojim glasovima.

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!

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