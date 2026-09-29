'Možda se ja malo njoj sviđam, ona malo meni!' Gašper i Anja sve su opušteniji, flert ne prestaje

U samom središtu novog opasnog flerta našli su se upravo Gašper i Anja, čiji tajni pogledi, osmijesi i opuštena komunikacija već danima prave pravu pomutnju u vili!
Tajni pogledi i podbadanja: 'Što je tu loše, to je samo malo flerta!'
Dok se u vili odvijaju teške drame, Gašper i Anja redovito pronalaze zajednički jezik kroz simpatična podbadanja i otrovni flert. Gašper pritom uopće ne skriva da između njih frcaju opasne iskre te je pred kamerama potpuno otvoreno priznao što se zapravo događa:
"Možda se ja malo njoj sviđam, ona se malo meni. Zašto bi to bilo loše, to je samo malo flerta!"
Prema njegovom mišljenju, u njihovom opasnom druženju nema apsolutno ničeg pogrešnog te sve gura pod definiciju "bezazlene igre i prijateljstva".
Anja ga propročitala još drugog dana: 'On definitivno flerta više!'
S druge strane, Anja je itekako svjesna njegovih namjera. Iako i sama uživa u pažnji, pred kamerama je kroz smijeh otkrila da inicijativa ipak uvelike dolazi s njegove strane:
"On definitivno flerta više, jer vidim kako on mene gleda po kući! Znala sam to od samog početka, već drugi dan sam primijetila te poglede..."
Ipak, Anja tvrdi da se ona za sada samo šali te mu je u šali poručila da malo uspori i smiri strasti.
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