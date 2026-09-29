'Možda se ja malo njoj sviđam, ona malo meni!' Gašper i Anja sve su opušteniji, flert ne prestaje

U samom središtu novog opasnog flerta našli su se upravo Gašper i Anja , čiji tajni pogledi, osmijesi i opuštena komunikacija već danima prave pravu pomutnju u vili!

Dok se u vili odvijaju teške drame, Gašper i Anja redovito pronalaze zajednički jezik kroz simpatična podbadanja i otrovni flert. Gašper pritom uopće ne skriva da između njih frcaju opasne iskre te je pred kamerama potpuno otvoreno priznao što se zapravo događa:

"Možda se ja malo njoj sviđam, ona se malo meni. Zašto bi to bilo loše, to je samo malo flerta!"

Prema njegovom mišljenju, u njihovom opasnom druženju nema apsolutno ničeg pogrešnog te sve gura pod definiciju "bezazlene igre i prijateljstva".