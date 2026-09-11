'Možda zaradim neki novac, a možda pronađem i ljubav života': Valentin stiže u 'Love Island Adria' i priznaje zašto u vili ne želi usputne veze

Ima 24 godine, dolazi iz Novog Sada i radi kao freelance model. Miran je, izuzetno discipliniran i odlično funkcionira pod pritiskom, a na egzotičnom Tenerifeu stiže spreman za potpunu promjenu svakodnevice.

Iako otvoreno priznaje što ga je primarno privuklo prijavi, odluka o ulasku u show proizašla je iz želje za novim iskustvima i izazovima:

"Zvučalo mi je ovo kao zanimljiva ideja, da probam nešto novo, upoznam nove ljude, možda pronađem ljubav života, možda zaradim neki novac - to me najviše povuklo da se prijavim. Prijatelji me podržavaju i tvrde da je to baš za mene", otkriva 24-godišnji Novosađanin.

Izravan kad mu se netko svidi, ali oprezan s "ljubavi na prvi pogled"

Za razliku od mnogih, Valentina uopće ne zanimaju usputne veze niti odnosi u kojima bi bio samo da ne ostane sam – izrazito mu je važna iskrena emocionalna povezanost. Privlače ga zrele, samosvjesne i inteligentne žene s kojima može voditi duboke razgovore, ali i one koje imaju smisao za humor te se ne shvaćaju previše ozbiljno.