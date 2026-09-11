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Love Island Adria

'Možda zaradim neki novac, a možda pronađem i ljubav života': Valentin stiže u 'Love Island Adria' i priznaje zašto u vili ne želi usputne veze

Valentin ne voli monotoniju ni nepotrebno odugovlačenje, a u vilu 'Love Islanda Adria' ulazi s vrlo jasnim stavom

RTL.hr
11.09.2026 12:00

Ima 24 godine, dolazi iz Novog Sada i radi kao freelance model. Miran je, izuzetno discipliniran i odlično funkcionira pod pritiskom, a na egzotičnom Tenerifeu stiže spreman za potpunu promjenu svakodnevice. 

"Prijatelji tvrde da je ovo baš za mene!"

Iako otvoreno priznaje što ga je primarno privuklo prijavi, odluka o ulasku u show proizašla je iz želje za novim iskustvima i izazovima:

"Zvučalo mi je ovo kao zanimljiva ideja, da probam nešto novo, upoznam nove ljude, možda pronađem ljubav života, možda zaradim neki novac - to me najviše povuklo da se prijavim. Prijatelji me podržavaju i tvrde da je to baš za mene", otkriva 24-godišnji Novosađanin.

Izravan kad mu se netko svidi, ali oprezan s "ljubavi na prvi pogled"

Za razliku od mnogih, Valentina uopće ne zanimaju usputne veze niti odnosi u kojima bi bio samo da ne ostane sam – izrazito mu je važna iskrena emocionalna povezanost. Privlače ga zrele, samosvjesne i inteligentne žene s kojima može voditi duboke razgovore, ali i one koje imaju smisao za humor te se ne shvaćaju previše ozbiljno.

Valentin, Love Island Adria
Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kada mu se netko svidi, jako je izravan, a ljubav pokazuje pažnjom, podrškom, dodirom i pamćenjem sitnica. Ipak, kada je u pitanju zaljubljivanje pred kamerama, ostaje na zemlji:

"U ljubav na prvi pogled vjerujem, no svjestan sam da se čovjek može i razočarati. Volim biti oprezan vezano uz to. Na prvi pogled ću se voditi fizičkim izgledom, a poslije je jako važan karakter – humor, opuštenost, inteligencija, sve je to usko povezano", zaključuje Valentin.

Najveći izazov: Dopustiti nekome da mu se zaista približi

Zanimljivo je da mu iz vanjskog svijeta neće nedostajati baš ništa, a veseli ga i činjenica da će neko vrijeme provesti bez društvenih mreža. Valentin u 'Love Island Adria' ulazi zbog ljubavi, ali i zbog prilike za razvoj vlastite karijere.

Ipak, njegov najveći ispit u vili neće biti reflektori ni kamere, već emocije – najveći će mu izazov biti potpuno se opustiti, prepustiti osjećajima i dopustiti nekome da mu se uistinu približi.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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