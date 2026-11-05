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Love Island Adria

Na posljednjem spoju Drina progovorila o budućnosti i priznala: 'Želim samo imati normalnu ljubav kod kuće'

Uz zapanjujuću prirodu Tenerifea i zvuke gitare, popularni par otvorio je dušu o planovima za budućnost izvan izolacije

RTL.hr
05.11.2026 22:00

Kako se spektakularna sezona bliži svom vrhuncu, atmosfera u vili postaje sve emotivnija. Drina i Valentin dobili su priliku otići na svoj posljednji spoj u showu, a produkcija im je pripremila nesvakidašnje iskustvo. Par je uživao u bogatom doručku smještenom na vidikovcu s kojeg se pruža impresivan pogled na stjenovite planine i netaknutu prirodu Tenerifea.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Poseban ugođaj dodatno je upotpunio lokalni glazbenik koji im je zasvirao na gitari, stvarajući savršenu kulisu za intimne razgovore. Tijekom spoja Valentin je iznenadio Drinu iznimno sentimentalnom gestom – poklonio joj je ukrasni novčić iz glampinga, mjesta gdje su proveli svoju prvu intimnu noć i gdje su se njihove emocije dodatno produbile.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Otvorili dušu o ljubomori i životu izvan predmeta kamera

Opuštena atmosfera potaknula je par na otvoreni razgovor o onome što ih čeka nakon što napuste izolaciju i vrate se u svakodnevicu. Drina nije skrivala uzbuđenje zbog prelaska u realni svijet:

"Jedva čekam vidjeti kako će biti vani. Ja želim samo imati normalnu ljubav kod kuće."

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

S obzirom na to da su tijekom boravka u vili stekli veliku popularnost i simpatije gledatelja, dotaknuli su se i pitanja medijske pažnje te potencijalne ljubomore.

"Misliš li da ćeš biti ljubomoran? Vjerujem da ćemo imati mnogo pažnje, jer ja znam da ja neću", upitala je Drina sa smiješkom, pokazujući povjerenje u njihov odnos.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Za sam kraj romantičnog susreta, Drina se osvrnula na svoj pogled na život i ljubav, istaknuvši kako duboko vjeruje da se sve u životu događa s razlogom.

"Definitivno vjerujem i u sudbinu, i u svemir, i u energiju. Sve se nekako lijepo posloži kada to stvarno želiš, a ja sam stvarno željela ljubav. Uvijek sam je imala, a kada se završila, znala sam da ću ponovno naći nešto tako divno", zaključila je emotivno.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

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