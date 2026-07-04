Na Voyo stiže nova sezona 'Love Islanda UK': Očekuju nas najdramatičniji ljubavni zapleti dosad

Pod voditeljskom palicom šarmantne Maye Jame, nova postava otočana uselila se u luksuznu vilu na Mallorci u potrazi za ljubavlju, no put do nje ove je godine trnovitiji no ikad. Hrvatski gledatelji neće morati dugo čekati jer sezona puna intriga stiže ekskluzivno na platformu Voyo već 8. srpnja.

Produkcija je od samog početka odlučila promijeniti pravila. Za razliku od prethodnih sezona, otočani su ove godine stigli u vilu po noći, a parove su formirali međusobnim dogovorom, što je odmah stvorilo drugačiju dinamiku. Prvi formirani parovi bili su Mica i Samraj, Jasmine i Lorenzo, Ellie i Aidan, Angelista i Ope, Lola i Sean te Robyn i Sam. No, idila nije dugo trajala. Gotovo odmah nakon prvog spajanja, u vilu su ušle dvije 'bombe', George i Yasmin, s nevjerojatnom moći - da u roku od 24 sata izbace jednog dečka i jednu djevojku po vlastitom izboru.

Njihova odluka pala je na Ellie i Samraja, koji su naizgled morali napustiti show. Međutim, u tipičnom 'Love Island' stilu, uslijedio je preokret. Umjesto da odu kući, par je dobio drugu priliku te su, bez znanja ostalih natjecatelja, proveli noć u tajnom skrovištu prije nego što su se idućeg dana vratili u vilu, spremni unijeti dodatni nemir.

Osim ljubavnih drama, 13. sezonu obilježili su i skandali koji su doveli do izbacivanja dvoje natjecatelja. Jedan od natjecatelja koji je ušao kao jedna od prvih 'bombi' napustio je show nakon samo pet dana. Iako je kao početni razlog naveo obiteljske probleme, kasnije je otkriveno da je uklonjen iz showa zbog korištenja uvredljivog jezika. Nedugo zatim, još jedan natjecatelj, koji je ušao kao dio Casa Amor obrata, diskvalificiran je zbog navodne umiješanosti u incident koji se dogodio izvan showa. Sezona je privukla pažnju i zbog poznatih imena među natjecateljima, poput braće Kavan i Aidan Murphy te Halle Brown, kćeri bivšeg engleskog nogometnog reprezentativca Wesa Browna.

Kao i svake godine, najveći test za parove bio je Casa Amor, segment u kojem se postojeći parovi razdvajaju, a u obje vile ulazi nova skupina atraktivnih samaca. Ovaj obrat tradicionalno slama srca i testira temelje veza, a ni ova godina nije bila iznimka. Napetost je dosegnula vrhunac tijekom ponovnog spajanja, koje je za neke bilo ispunjeno suzama.

Svi ovi događaji samo su uvod u dramu koja gledatelje čeka. Hoće li slomljena srca zacijeliti, hoće li se stvoriti nove ljubavi i tko će na kraju osvojiti srca publike i novčanu nagradu, hrvatski gledatelji moći će pratiti od 8. srpnja, kada 'Love Island UK' stiže na Voyo.

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