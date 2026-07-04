Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Na Voyo stiže nova sezona 'Love Islanda UK': Očekuju nas najdramatičniji ljubavni zapleti dosad

Najpopularniji reality show o spojevima na svijetu, 'Love Island UK', vratio se u svojoj 13. sezoni s novom dozom romantike, drame i neočekivanih preokreta

RTL.hr
04.07.2026 16:00

Pod voditeljskom palicom šarmantne Maye Jame, nova postava otočana uselila se u luksuznu vilu na Mallorci u potrazi za ljubavlju, no put do nje ove je godine trnovitiji no ikad. Hrvatski gledatelji neće morati dugo čekati jer sezona puna intriga stiže ekskluzivno na platformu Voyo već 8. srpnja.

Početak pun iznenađenja

Produkcija je od samog početka odlučila promijeniti pravila. Za razliku od prethodnih sezona, otočani su ove godine stigli u vilu po noći, a parove su formirali međusobnim dogovorom, što je odmah stvorilo drugačiju dinamiku. Prvi formirani parovi bili su Mica i Samraj, Jasmine i Lorenzo, Ellie i Aidan, Angelista i Ope, Lola i Sean te Robyn i Sam. No, idila nije dugo trajala. Gotovo odmah nakon prvog spajanja, u vilu su ušle dvije 'bombe', George i Yasmin, s nevjerojatnom moći - da u roku od 24 sata izbace jednog dečka i jednu djevojku po vlastitom izboru.

Love Island S13 Villa 041
Love Island S13 Villa 041 FOTO: ITV

Njihova odluka pala je na Ellie i Samraja, koji su naizgled morali napustiti show. Međutim, u tipičnom 'Love Island' stilu, uslijedio je preokret. Umjesto da odu kući, par je dobio drugu priliku te su, bez znanja ostalih natjecatelja, proveli noć u tajnom skrovištu prije nego što su se idućeg dana vratili u vilu, spremni unijeti dodatni nemir.

Skandali koji su potresli vilu

Osim ljubavnih drama, 13. sezonu obilježili su i skandali koji su doveli do izbacivanja dvoje natjecatelja. Jedan od natjecatelja koji je ušao kao jedna od prvih 'bombi' napustio je show nakon samo pet dana. Iako je kao početni razlog naveo obiteljske probleme, kasnije je otkriveno da je uklonjen iz showa zbog korištenja uvredljivog jezika. Nedugo zatim, još jedan natjecatelj, koji je ušao kao dio Casa Amor obrata, diskvalificiran je zbog navodne umiješanosti u incident koji se dogodio izvan showa. Sezona je privukla pažnju i zbog poznatih imena među natjecateljima, poput braće Kavan i Aidan Murphy te Halle Brown, kćeri bivšeg engleskog nogometnog reprezentativca Wesa Browna.

Photo 28 05 2026, 09 06 42
Photo 28 05 2026, 09 06 42 FOTO: ITV

Test vjernosti zvan Casa Amor

Kao i svake godine, najveći test za parove bio je Casa Amor, segment u kojem se postojeći parovi razdvajaju, a u obje vile ulazi nova skupina atraktivnih samaca. Ovaj obrat tradicionalno slama srca i testira temelje veza, a ni ova godina nije bila iznimka. Napetost je dosegnula vrhunac tijekom ponovnog spajanja, koje je za neke bilo ispunjeno suzama. 

Svi ovi događaji samo su uvod u dramu koja gledatelje čeka. Hoće li slomljena srca zacijeliti, hoće li se stvoriti nove ljubavi i tko će na kraju osvojiti srca publike i novčanu nagradu, hrvatski gledatelji moći će pratiti od 8. srpnja, kada 'Love Island UK' stiže na Voyo.

A usudiš li se zaljubiti? Prijave za Love Island Adria kao i casting traju cijelo ljeto, čekamo da se prijaviš i započneš svoju avanturu života. Prijavi se na linku: PRIJAVA.

Voyo Love Island Love Island UK Love Island Adria Love Island RTL
Love Island Adria

Koja zanimanja dominiraju među kandidatima 'Love Islanda'?

Love Island Adria

Pogledajte novi nos fatalnog Borisa iz 'Love Islanda UK': Nakon operacije pokazao kako sada izgleda

Moglo bi te zanimati

Pogledajte novi nos fatalnog Borisa iz 'Love Islanda UK': Nakon operacije pokazao kako sada izgleda

Sve o fatalnoj Yasmin, bankarici koja je zapalila 'Love Island' vilu uskim lateks haljinama

Ostavio posao policajca zbog 'Love Islanda', a sada ga kritizira i gradonačelnik: 'Potrošili smo vrijeme i novac na njegovu obuku'

Pobjednici češkog 'Love Islanda' pronašli su ljubav: 'Kada sam ga vidjela, odmah sam znala da je to to'

Tko je Toni Laites? Zgodna brineta koja je promijenila 'Love Island' zauvijek

Slovenac koji je zaludio Britanke ponovno pali društvene mreže: Boris iz 'Love Islanda' pokazao isklesano tijelo u Barceloni

Pročitaj na Net.hr
Borba s drogom, alkoholom i demonima: Ovo su najšokantnija izdanja legendarne Amy Winehouse
Nakon naporne sezone Dajana Čuljak otkrila planove za ljeto i priznala što joj se dogodilo na moru
Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde