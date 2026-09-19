Najčvršći par 'Love Islanda Adria'? Roberto i Loren odolijevaju svim iskušenjima

Dok se u vili 'Love Islanda Adria' odnosi mijenjaju iz sata u sat, a ljubavni trokuti, ljubomora i dolasci novih bombshellova neprestano tresu postojeće parove, jedan dvojac zasad djeluje čvršće od ostalih. Roberto i Loren sve se više izdvajaju kao jedan od najstabilnijih, a možda i trenutačno najjači par u vili

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Njihova priča nije obilježena velikim svađama i dramatičnim preokretima, već upravo suprotno – između njih se od početka razvija povezanost koja iz dana u dan djeluje sve ozbiljnije. Dok drugi Islanderi još pokušavaju otkriti kome mogu vjerovati i s kim žele nastaviti svoju avanturu, Roberto i Loren već su pronašli sigurnost jedno u drugome.

icon-expand icon-close icon-close Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Koliko je njihov odnos postao čvrst pokazao je i dolazak novih djevojaka u vilu. Posebnu pozornost izazvala je Marija Tereza, koja nije skrivala da joj je Roberto zapeo za oko te da ga želi bolje upoznati. Njezin interes mogao je ozbiljno uzdrmati jedan od postojećih parova, no Roberto je vrlo brzo dao naslutiti gdje stoji. Iako je dobio priliku upoznati novu djevojku, nije skrivao da je njegova pažnja i dalje usmjerena prema Loren. Mariji Terezi otvoreno je dao do znanja da s Loren osjeća posebnu povezanost i da zasad ne vidi razlog zbog kojeg bi odustao od onoga što su njih dvoje izgradili.

icon-expand Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo