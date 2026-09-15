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Love Island Adria

Najmlađa kandidatkinja Lara iskrena o Jovanu: 'Nema tu kemije, ali dat ću mu šansu'

Prvi dani u luksuznoj vili showa 'Love Island Adria' donijeli su pregršt uzbuđenja, a odnosi među natjecateljima mijenjaju se iz sata u sat

RTL.hr
15.09.2026 14:45

Iako su se neki parovi već prepustili emocijama, čini se da za Laru i Jovana ljubavna priča nije započela glatko. Unatoč tome što su završili u paru, Lara je od samog početka bila iskrena o svojim osjećajima, dajući naslutiti da romantične iskre jednostavno ne postoje, no ipak mu je obećala pružiti priliku.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Više prijateljstvo nego kemija

U razgovoru s ostalim djevojkama, Lara nije skrivala da s Jovanom ne osjeća onu pravu povezanost. Na direktno pitanje sviđa li joj se Jovan, bez oklijevanja je priznala: "Ja ne vidim nikakvu kemiju". Dodala je kako njihov odnos više doživljava kao prijateljski, što je odmah dalo naslutiti da romantična veza vjerojatno nije na pomolu.

Jovan, Love Island Adria
Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

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