Najmlađa kandidatkinja Lara iskrena o Jovanu: 'Nema tu kemije, ali dat ću mu šansu'

Iako su se neki parovi već prepustili emocijama, čini se da za Laru i Jovana ljubavna priča nije započela glatko. Unatoč tome što su završili u paru, Lara je od samog početka bila iskrena o svojim osjećajima, dajući naslutiti da romantične iskre jednostavno ne postoje, no ipak mu je obećala pružiti priliku.
Više prijateljstvo nego kemija
U razgovoru s ostalim djevojkama, Lara nije skrivala da s Jovanom ne osjeća onu pravu povezanost. Na direktno pitanje sviđa li joj se Jovan, bez oklijevanja je priznala: "Ja ne vidim nikakvu kemiju". Dodala je kako njihov odnos više doživljava kao prijateljski, što je odmah dalo naslutiti da romantična veza vjerojatno nije na pomolu.
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