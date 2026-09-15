Najmlađa kandidatkinja Lara iskrena o Jovanu: 'Nema tu kemije, ali dat ću mu šansu'

Prvi dani u luksuznoj vili showa 'Love Island Adria' donijeli su pregršt uzbuđenja, a odnosi među natjecateljima mijenjaju se iz sata u sat

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Iako su se neki parovi već prepustili emocijama, čini se da za Laru i Jovana ljubavna priča nije započela glatko. Unatoč tome što su završili u paru, Lara je od samog početka bila iskrena o svojim osjećajima, dajući naslutiti da romantične iskre jednostavno ne postoje, no ipak mu je obećala pružiti priliku.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Više prijateljstvo nego kemija

U razgovoru s ostalim djevojkama, Lara nije skrivala da s Jovanom ne osjeća onu pravu povezanost. Na direktno pitanje sviđa li joj se Jovan, bez oklijevanja je priznala: "Ja ne vidim nikakvu kemiju". Dodala je kako njihov odnos više doživljava kao prijateljski, što je odmah dalo naslutiti da romantična veza vjerojatno nije na pomolu.

icon-expand Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo