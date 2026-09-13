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Love Island Adria

Najmlađa kandidatkinja 'Love Islanda Adria' Lara zna što želi: 'Volim starije muškarce, do 25 godina'

Prva sezona regionalnog dating showa 'Love Island Adria' započela je u spektakularnom stilu na sunčanom Tenerifeu. U luksuznu vilu, smještenu na egzotičnoj lokaciji gdje su dani topli, a noći vrele, stiglo je prvih pet djevojaka spremnih pronaći ljubav. Svaka od njih donosi jedinstvenu priču, snažnu osobnost i jasna očekivanja od svog budućeg partnera

RTL.hr
13.09.2026 21:30

Najmlađa natjecateljica, devetnaestogodišnja Lara iz Beograda, već je iskusila ljubavnu dramu. Otkrila je kako ju je bivši dečko prevario s dvije djevojke, a nakon što mu je oprostila, on je prekinuo s njom, optuživši nju za prevaru.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Strastvena je putnica kojoj je ovo već deseto putovanje ove godine i, poput Loren, tvrdi: "Što god želim, ja to i dobijem." Kad je riječ o muškarcima, ima specifičan ukus - voli starije, ali ne starije od 25 godina. "Volim malo starije muškarce, ne prestare - do 25 godina. Ne volim dede", kazala je.

Novu epizodu Love Island Adria ekskluzivno možete pratiti u ponedjeljak, samo na Voyo, u 20 sati! Aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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