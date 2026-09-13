Najmlađa kandidatkinja 'Love Islanda Adria' Lara zna što želi: 'Volim starije muškarce, do 25 godina'

Najmlađa natjecateljica, devetnaestogodišnja Lara iz Beograda, već je iskusila ljubavnu dramu. Otkrila je kako ju je bivši dečko prevario s dvije djevojke, a nakon što mu je oprostila, on je prekinuo s njom, optuživši nju za prevaru.

Strastvena je putnica kojoj je ovo već deseto putovanje ove godine i, poput Loren, tvrdi: "Što god želim, ja to i dobijem." Kad je riječ o muškarcima, ima specifičan ukus - voli starije, ali ne starije od 25 godina. "Volim malo starije muškarce, ne prestare - do 25 godina. Ne volim dede", kazala je.

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