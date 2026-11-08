Najmlađi islanderi ponovno poziraju zajedno, a Lara otkrila: 'Čujemo se svaki dan, cijeli dan'

Nakon burnih obrata u vili na Tenerifeu i izlaska iz showa, Lara Maksimović i Toni Geršič sve su češće zajedno, a njihova nova zajednička fotografija zapalila je društvene mreže

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Kao najmlađi sudionici prve sezone 'Love Island Adria', Lara i Toni od samog su početka privlačili veliku pažnju. Toni je u vilu prvenstveno došao u grupi od tri muška bombshell-a, no tada se u igri zadržao jedino Nikola. Ipak, zbog snažne kemije koja se rodila između Lare i Tonija, njihovog kratkog poljupca te simpatija gledatelja, publika je glasala da se Toni vrati u igru. Njih dvoje su tada pokušali nastaviti svoju romansu i zajedničku priču, no ta faza unutar vile nije najbolje završila. Pod pritiskom izolacije i svakodnevnih izazova u showu nisu uspjeli pronaći zajednički jezik, a Lara je u više navrata priznala da joj je žao što je imala burne reakcije.

icon-expand icon-close icon-close Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Priznanje u 'Bombaškoljci': "Ja sam definitivno burnije odreagirala"

Nakon izlaska iz showa, Lara je gostovala u epizodi talk emisije 'Bombaškoljka' te se bez ustručavanja osvrnula na sve što se događalo između nje i Tonija. Na pitanje kako danas gleda na njihov odnos, ponovno je pokazala samokritičnost: "Krivo mi je, jako mi je krivo. Ja sam definitivno burnije odreagirala." No, odmah je otkrila i prekretnicu koja je uslijedila nakon što su se kamere ugasile i kada su oboje napustili vilu – komunikacija se potpuno promijenila i postala svakodnevna: "Sa Tonijem se čujem svaki dan, cijeli dan, pričamo o svemu."

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Zajednička fotka koja je zapalila društvene mreže