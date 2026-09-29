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Love Island Adria

Najsočniji ljubavni trokut upravo je dobio novi rasplet, a Anthonyjeva reakcija je urnebesna!

Iako su mnogi očekivali tešku svađu između Lare i Alje zbog Anthonyjeve pažnje, dviju natjecateljicama dogodilo se nešto potpuno neočekivano sjele su za isti stol, otvorile karte i sklopile opasni ženski pakt!

RTL.hr
29.09.2026 20:45

Tenzije su rasle danima zbog nerazjašnjenih osjećaja i kontradiktornih signala koje je Anthony slao objema, no umjesto otvorenog rata, Lara i Alja odlučile su zajednički raspetljati tu mrežu. Alja je inzistirala na potpunoj iskrenosti te otvoreno priznala da je samo željela znati postoji li između nje i Anthonyja ikakva kemija izvan prijateljske zone ili je sve bio samo flert.

Anthony, Lara, Alja, Love Island Adria
Anthony, Lara, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Lara, koja je tjednima smatrala da gradi stabilan odnos s njim, gubila je strpljenje slušajući objašnjenja i pokušavajući shvatiti što se zapravo dogodilo u samo nekoliko dana. No, umjesto da se okrenu jedna protiv druge, cure su napravile potez večeri uz čašu šampanjca napravile su 'pinky swear' i sklopile savez kako bi zajedno natjerale Anthonyja da konačno preuzme odgovornost za svoje riječi! 

Anthony, Lara, Alja, Love Island Adria
Anthony, Lara, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony bez odgovora

Dok su ga djevojke secirale, analizirale svaki njegov potez i tražile konkretno objašnjenje, Anthony se našao na teškim mukama. Umjesto da preuzme kontrolu nad situacijom i jasno kaže što želi, jedva je dolazio do riječi, neuspješno izbjegavajući konkretan odgovor dok su cure držale čvrsti zajednički stav.

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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