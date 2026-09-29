Najsočniji ljubavni trokut upravo je dobio novi rasplet, a Anthonyjeva reakcija je urnebesna!

Tenzije su rasle danima zbog nerazjašnjenih osjećaja i kontradiktornih signala koje je Anthony slao objema, no umjesto otvorenog rata, Lara i Alja odlučile su zajednički raspetljati tu mrežu. Alja je inzistirala na potpunoj iskrenosti te otvoreno priznala da je samo željela znati postoji li između nje i Anthonyja ikakva kemija izvan prijateljske zone ili je sve bio samo flert.

Lara, koja je tjednima smatrala da gradi stabilan odnos s njim, gubila je strpljenje slušajući objašnjenja i pokušavajući shvatiti što se zapravo dogodilo u samo nekoliko dana. No, umjesto da se okrenu jedna protiv druge, cure su napravile potez večeri uz čašu šampanjca napravile su 'pinky swear' i sklopile savez kako bi zajedno natjerale Anthonyja da konačno preuzme odgovornost za svoje riječi!

Dok su ga djevojke secirale, analizirale svaki njegov potez i tražile konkretno objašnjenje, Anthony se našao na teškim mukama. Umjesto da preuzme kontrolu nad situacijom i jasno kaže što želi, jedva je dolazio do riječi, neuspješno izbjegavajući konkretan odgovor dok su cure držale čvrsti zajednički stav.

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