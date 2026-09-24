Najvrući izazov dosad! Mili prešla sve granice s Gašperom: 'Oni su to i prije radili'

Obična igra s ledom pretvorila se u pravi vizualni spektakl, a za sve su zaslužni Mili i Gašper koji su jednim potezom potpuno raspametili ostale Islandere i podigli temperaturu do usijanja.
Zavodljiva taktika koja je zaledila vilu
Pravila testa izdržljivosti bila su jasna – djevojke su morale kockicama leda dodirivati nepomične muškarce, dok je svaki njihov trzaj ili uzdah značio gubitak bodova. I dok su se ostali dečki mučili, zatvarali oči i drhtali od hladnoće, Mili je odlučila pomaknuti sve granice zavođenja.
Umjesto da led drži u rukama, stavila ga je u usta te je polako i zavodljivo prelazila preko Gašperovog tijela i vrata. Prizor je bio toliko provokativan da su ostali kandidati gledali bez daha, dok je Gašper morao uložiti svu svoju samokontrolu i mentalnu snagu kako pod njezinim vještim dodirima ne bi napravio niti jedan pogrešan pokret.
'Prizor je bio čista kemija!'
Reakcije u vili bile su eksplozivne, a ostali Islanderi nisu štedjeli komplimente na račun opasne kemije koja je prštala pred kamerama:
"Igra je bila jako seksi, jako dobra i mislim da smo se svi super ismijali i da smo se relaksirali!"
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