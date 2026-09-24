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Love Island Adria

Najvrući izazov dosad! Mili prešla sve granice s Gašperom: 'Oni su to i prije radili'

Iako je novi zadatak pod nazivom "Ice Ice Baby" trebao poslužiti za hlađenje strasti na tropskim vrućinama, u vili 'Love Islanda Adria' dogodilo se upravo suprotno!

RTL.hr
24.09.2026 14:30

Obična igra s ledom pretvorila se u pravi vizualni spektakl, a za sve su zaslužni Mili i Gašper koji su jednim potezom potpuno raspametili ostale Islandere i podigli temperaturu do usijanja.

Zavodljiva taktika koja je zaledila vilu

Pravila testa izdržljivosti bila su jasna – djevojke su morale kockicama leda dodirivati nepomične muškarce, dok je svaki njihov trzaj ili uzdah značio gubitak bodova. I dok su se ostali dečki mučili, zatvarali oči i drhtali od hladnoće, Mili je odlučila pomaknuti sve granice zavođenja.

Umjesto da led drži u rukama, stavila ga je u usta te je polako i zavodljivo prelazila preko Gašperovog tijela i vrata. Prizor je bio toliko provokativan da su ostali kandidati gledali bez daha, dok je Gašper morao uložiti svu svoju samokontrolu i mentalnu snagu kako pod njezinim vještim dodirima ne bi napravio niti jedan pogrešan pokret.

Mili, Gašper, Love Island Adria
Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Prizor je bio čista kemija!'

Reakcije u vili bile su eksplozivne, a ostali Islanderi nisu štedjeli komplimente na račun opasne kemije koja je prštala pred kamerama:

"Igra je bila jako seksi, jako dobra i mislim da smo se svi super ismijali i da smo se relaksirali!"

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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