Nakon Aljinog izravnog pitanja, Anthony je jasan: 'Boljelo bi me da Lara ode kući, ja bez nje ne mogu biti u vili'

Alja je od samog starta dala do znanja da je došla po ono što želi te je posebnu pažnju usmjerila upravo na Anthonyja. Tijekom privatnog razgovora odlučila je odmah prijeći na stvar i testirati njegove granice i namjere prema Lari.
Provokativno pitanje koje je stavilo sve na kušnju
"Znaš što, da ja biram tebe, kako bi se osjećao?", izravno ga je upitala Alja, dajući mu do znanja da je on jedan od njezinih glavnih favorita u vili. Njezino pitanje stavilo je Anthonyja u nezavidan položaj jer bi promjena parova u ovom trenutku mogla značiti eliminaciju za njegovu dosadašnju partnericu.
Lojalnost koja je iznenadila sve
Iako je Anthony ranije pokazivao frustraciju i priznavao da mu u vili nedostaje prave strasti, na Aljino provokativno pitanje odgovorio je bez imalo oklijevanja, pokazavši jasnu lojalnost prema Lari.
"Ne bih bio ljut, ali ako bi Lara otišla kući, to bi me mnogo boljelo", iskreno je priznao Anthony, gledajući novu natjecateljicu u oči.
Da njegove riječi nisu bile samo pristojna izlika za novu djevojku, Anthony je potvrdio i kasnije u povjerljivom razgovoru s ostalim dečkima. Emotivno im je priznao kako si uopće ne može zamisliti daljnji boravak u vili ako Lara ispadne iz showa: "Ja bez nje jednostavno ne mogu biti ovdje!"
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