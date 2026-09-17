Nakon Aljinog izravnog pitanja, Anthony je jasan: 'Boljelo bi me da Lara ode kući, ja bez nje ne mogu biti u vili'

Ulazak novih bombshellica u 'Love Island Adria' vilu u potpunosti je prodrmao postojeće odnose, a nove djevojke nisu gubile vrijeme te su odmah krenule s rešetanjem dečkiju. Jedan od najintrigantnijih razgovora odvio se u četiri oka između novopridošle Alje i Anthonyja, koji je dosad prošao pravu turbulentnu vožnju sa svojom partnericom Larom

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Alja je od samog starta dala do znanja da je došla po ono što želi te je posebnu pažnju usmjerila upravo na Anthonyja. Tijekom privatnog razgovora odlučila je odmah prijeći na stvar i testirati njegove granice i namjere prema Lari.

Provokativno pitanje koje je stavilo sve na kušnju

"Znaš što, da ja biram tebe, kako bi se osjećao?", izravno ga je upitala Alja, dajući mu do znanja da je on jedan od njezinih glavnih favorita u vili. Njezino pitanje stavilo je Anthonyja u nezavidan položaj jer bi promjena parova u ovom trenutku mogla značiti eliminaciju za njegovu dosadašnju partnericu.

icon-expand icon-close icon-close Anthony, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Lojalnost koja je iznenadila sve

Iako je Anthony ranije pokazivao frustraciju i priznavao da mu u vili nedostaje prave strasti, na Aljino provokativno pitanje odgovorio je bez imalo oklijevanja, pokazavši jasnu lojalnost prema Lari. "Ne bih bio ljut, ali ako bi Lara otišla kući, to bi me mnogo boljelo", iskreno je priznao Anthony, gledajući novu natjecateljicu u oči.

icon-expand Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo