Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Nakon Aljinog izravnog pitanja, Anthony je jasan: 'Boljelo bi me da Lara ode kući, ja bez nje ne mogu biti u vili'

Ulazak novih bombshellica u 'Love Island Adria' vilu u potpunosti je prodrmao postojeće odnose, a nove djevojke nisu gubile vrijeme te su odmah krenule s rešetanjem dečkiju. Jedan od najintrigantnijih razgovora odvio se u četiri oka između novopridošle Alje i Anthonyja, koji je dosad prošao pravu turbulentnu vožnju sa svojom partnericom Larom

RTL.hr
17.09.2026 07:00

Alja je od samog starta dala do znanja da je došla po ono što želi te je posebnu pažnju usmjerila upravo na Anthonyja. Tijekom privatnog razgovora odlučila je odmah prijeći na stvar i testirati njegove granice i namjere prema Lari.

Provokativno pitanje koje je stavilo sve na kušnju

"Znaš što, da ja biram tebe, kako bi se osjećao?", izravno ga je upitala Alja, dajući mu do znanja da je on jedan od njezinih glavnih favorita u vili. Njezino pitanje stavilo je Anthonyja u nezavidan položaj jer bi promjena parova u ovom trenutku mogla značiti eliminaciju za njegovu dosadašnju partnericu.

Anthony, Alja, Love Island Adria
Anthony, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Lojalnost koja je iznenadila sve

Iako je Anthony ranije pokazivao frustraciju i priznavao da mu u vili nedostaje prave strasti, na Aljino provokativno pitanje odgovorio je bez imalo oklijevanja, pokazavši jasnu lojalnost prema Lari.

"Ne bih bio ljut, ali ako bi Lara otišla kući, to bi me mnogo boljelo", iskreno je priznao Anthony, gledajući novu natjecateljicu u oči.

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Da njegove riječi nisu bile samo pristojna izlika za novu djevojku, Anthony je potvrdio i kasnije u povjerljivom razgovoru s ostalim dečkima. Emotivno im je priznao kako si uopće ne može zamisliti daljnji boravak u vili ako Lara ispadne iz showa: "Ja bez nje jednostavno ne mogu biti ovdje!"

Hoće li Alja prihvatiti ovaj "kaos" i potražiti sreću s drugim stanarom ili priprema novu strategiju? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr alja love island adria
Love Island Adria

Gašper bacio oko na Alju: 'Mili je fizički i karakterno moj tip, ali sve je moguće - tek je četvrti dan!'

Love Island Adria

Ovaj Aljin potez mogao bi sve promijeniti! Odabrala je tri zauzeta dečka za dejt: 'Stat ću nekima na žulj'

Moglo bi te zanimati

Mir u vili kratko je trajao! Večeras slijede suze, napetosti i potezi koji mijenjaju sve

Odrasla je među kozama i ovcama na Pelješcu, a sada je ušla u 'Love Island': Marija Tereza otkrila kakvog muškarca traži

Ovo su svi kandidati 'Love Island Adrije'

Tek joj je 19, a samopouzdanja joj ne nedostaje: Kako je Lara ukrala show u 'Love Islandu Adria'

Vukašin ostao bez teksta nakon Tarinog priznanja: 'Malo mi je čudno što 23 godine i nikada nije bila u vezi, to mi je red flag'

Poljupci i ulazak novih djevojaka u potpunosti uzdrmali vilu: 'On ne voli plavuše pa mi je svejedno!'

Pročitaj na Net.hr
Crnke koje su zaludjele Karlovac: Malo tko ove ljepotice u centru grada nije primijetio
Jelena Perčin i Ante Gelo nastupili zajedno: Zaljubljeni supružnici pokazali posebnu bliskost
'Mala dama s velikim glasom' osvojila je svijet, pa prošla kroz pakao
Sjećate li se Minee s početka karijere? Ovako se mijenjala kroz godine
Kralj Charles nakon smrti princeze Diane poručio: 'Ne brini, brzo ćemo je zaboraviti'
Penélope Cruz u korzetu i čipki pokazala fantastičnu liniju: Mreže su pune komplimenata
Veganka koja ne voli šminku, a obožava feniranje: 'Od prvog honorara kupila sam kožnu jaknu'
Thompson rasprodao dvoranu u Stuttgartu: Zbog velike potražnje pao sustav, obožavatelji ogorčeni
Poruka Meghan Markle završila na internetu: Htjela se javiti roditeljima, a procurio joj broj
Zaručili se, čekali bebu, a onda je sve krenulo po zlu! 'Još uvijek osjećam sram'