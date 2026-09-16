Nakon burne drame s Jovanom pao preokret u noćnim satima: Lara otišla Anthonyju na kauč!

Anthony, koji je noć započeo sam, nije skrivao zadovoljstvo što mu se partnerica pridružila. Lara i Anthony proveli su noć jedno uz drugo, razmjenjujući nježnosti i šaputanja daleko od očiju ostalih otočana.

Ovaj Larin dolazak na kauč bio je jasan znak da su emocije i kemija prema Anthonyju prevagnule nad stresom koji je obilježio dan. Čini se da je upravo Anthony bio njezina sigurna luka nakon narušenih odnosa s Jovanom.

Par je ovim potezom dao do znanja da su spremni prebroditi sve prepreke i da njihova bliskost samo jača u trenucima krize.

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