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Love Island Adria

Nakon burne drame s Jovanom pao preokret u noćnim satima: Lara otišla Anthonyju na kauč!

Umjesto da nakon iscpljujućeg sukoba provede noć sama ili u lošem raspoloženju, Lara je odlučila uzeti stvari u svoje ruke. Spakirala je svoje stvari i bez puno oklijevanja napravila korak o kojem svi pričaju – otišla je spavati kod Anthonyja na kauč

RTL.hr
16.09.2026 07:00

Anthony, koji je noć započeo sam, nije skrivao zadovoljstvo što mu se partnerica pridružila. Lara i Anthony proveli su noć jedno uz drugo, razmjenjujući nježnosti i šaputanja daleko od očiju ostalih otočana.

Konačno zakopane ratne sjekire?

Ovaj Larin dolazak na kauč bio je jasan znak da su emocije i kemija prema Anthonyju prevagnule nad stresom koji je obilježio dan. Čini se da je upravo Anthony bio njezina sigurna luka nakon narušenih odnosa s Jovanom.

Anthony, Lara, Love Island Adria
Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Par je ovim potezom dao do znanja da su spremni prebroditi sve prepreke i da njihova bliskost samo jača u trenucima krize.

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Love Island Adria

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