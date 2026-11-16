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Love Island Adria

Nakon glamuroznih dana, zasjala u opuštenom izdanju: Voditeljica Dragana očarala prirodnom ljepotom i osmijehom

Iako su glamurozne haljine, scenska svjetla i užurbana atmosfera televizijskih setova obiljeke protekle mjesece, omiljena voditeljica Dragana pokazala je da se uistinu najbolje osjeća u svojoj koži – kada se kamere ugase i kada krene stvarni život

RTL.hr
16.11.2026 19:00

Voditeljica 'Love Islanda' Dragana Mićalović je najnovijim objavama na društvenim mrežama potpuno oduševila pratitelje, pokazavši prirodno izdanje koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Povratak u svakodnevicu s osmijehom na licu

Zračeći pozitivnom energijom i prepoznatljivim šarmom, Dragana je podijelila trenutke iz svakodnevnog ritma – od putovanja i opuštenih šetnji uz jesenje pejzaže, pa sve do onih spontanih trenutaka u kojima njezina prirodna ljepota dolazi do punog izražaja. S minimalno šminke, u ležernim, ali chic kombinacijama, pokazala je da joj pauza od glamura i te kako prija.

"U nedjelju dana, bilo je... svega", poručila je voditeljica uz fotografije koje su u trenu prikupile tisuće lajkova i oduševljene komentare pratitelja koji je hvale sa svih strana.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Prirodnost koja osvaja na prvu

Njezin zarazni osmijeh i opušteni stav dokaz su da se samopouzdanje i istinska ljepota ne kriju iza teških slojeva šminke, već u energiji koju osoba nosi u sebi.

Bilo da je riječ o putovanju, obavljanju svakodnevnih obaveza ili jednostavno uživanju u slobodnom vremenu, Dragana i u ležernom izdanju izgleda apsolutno besprijekorno.

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

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