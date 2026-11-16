Nakon glamuroznih dana, zasjala u opuštenom izdanju: Voditeljica Dragana očarala prirodnom ljepotom i osmijehom

Zračeći pozitivnom energijom i prepoznatljivim šarmom, Dragana je podijelila trenutke iz svakodnevnog ritma – od putovanja i opuštenih šetnji uz jesenje pejzaže, pa sve do onih spontanih trenutaka u kojima njezina prirodna ljepota dolazi do punog izražaja. S minimalno šminke, u ležernim, ali chic kombinacijama, pokazala je da joj pauza od glamura i te kako prija.

"U nedjelju dana, bilo je... svega", poručila je voditeljica uz fotografije koje su u trenu prikupile tisuće lajkova i oduševljene komentare pratitelja koji je hvale sa svih strana.