Nakon ispadanja iz 'Love Islanda Adria', Loren i Roberto zajedno u Zagrebu: 'Naš novi početak'

Par je svoj dolazak obilježio jednostavnom, ali znakovitom objavom na društvenim mrežama, poručivši pratiteljima kako su stigli kući i da je ovo njihov novi početak. "Naš novi početak. Sada smo doma", poručio je Roberto.
U elegantnom i opuštenom izdanju, Roberto je za jesensku šetnju odabrao krem pletenu kombinaciju, dok je Loren šetala u crnoj haljini uz dodatak prepoznatljive Louis Vuitton torbice. Sudeći prema osmijesima koje nisu skrivali ni iza sunčanih naočala, povratak u svakodnevicu i izostanak brojnih kamera nije im nimalo teško pao.
Neplanirani odlazak iz showa
Roberto i Loren od samog su početka slovili za jedan od stabilnijih parova u španjolskoj vili. 'Love Island Adria', koji spaja mlade ljude s područja regije, donijela im je neočekivani preokret kada su nedavno izbačeni u iznenadnom krugu eliminacija.
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