Nakon ispadanja iz 'Love Islanda Adria', Loren i Roberto zajedno u Zagrebu: 'Naš novi početak'

Par je svoj dolazak obilježio jednostavnom, ali znakovitom objavom na društvenim mrežama, poručivši pratiteljima kako su stigli kući i da je ovo njihov novi početak. "Naš novi početak. Sada smo doma", poručio je Roberto.

U elegantnom i opuštenom izdanju, Roberto je za jesensku šetnju odabrao krem pletenu kombinaciju, dok je Loren šetala u crnoj haljini uz dodatak prepoznatljive Louis Vuitton torbice. Sudeći prema osmijesima koje nisu skrivali ni iza sunčanih naočala, povratak u svakodnevicu i izostanak brojnih kamera nije im nimalo teško pao.