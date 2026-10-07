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Love Island Adria

Nakon ispadanja iz 'Love Islanda Adria', Loren i Roberto zajedno u Zagrebu: 'Naš novi početak'

Dating show 'Love Island Adria' nedavno je ostao bez jednog od originalnih parova u vili. Dvadesetšestogodišnji voditelj padel centra iz Zaprešića, Roberto, i njegova partnerica Loren vratili su se sa sunčanih Kanara ravno na ulice Zagreba

RTL.hr
07.10.2026 09:15

Par je svoj dolazak obilježio jednostavnom, ali znakovitom objavom na društvenim mrežama, poručivši pratiteljima kako su stigli kući i da je ovo njihov novi početak. "Naš novi početak. Sada smo doma", poručio je Roberto.

U elegantnom i opuštenom izdanju, Roberto je za jesensku šetnju odabrao krem pletenu kombinaciju, dok je Loren šetala u crnoj haljini uz dodatak prepoznatljive Louis Vuitton torbice. Sudeći prema osmijesima koje nisu skrivali ni iza sunčanih naočala, povratak u svakodnevicu i izostanak brojnih kamera nije im nimalo teško pao.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Neplanirani odlazak iz showa

Roberto i Loren od samog su početka slovili za jedan od stabilnijih parova u španjolskoj vili. 'Love Island Adria', koji spaja mlade ljude s područja regije, donijela im je neočekivani preokret kada su nedavno izbačeni u iznenadnom krugu eliminacija.

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Love Island Adria

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