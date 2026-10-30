Nakon izlaska iz 'Love Island Adria': Lara i Nikola u kontaktu, evo što im je poručila Anamarija

Nakon što je simpatična Lara završila svoju avanturu u vili i napustila show, njezini koraci i dalje se pomno prate. Ovoga puta pažnju pratitelja privukla je objava na društvenim mrežama koja otkriva da je Lara ostala u opuštenom kontaktu s Nikolom, bivšim stanarom vile koji je također obilježio prvu sezonu.

Nikola je na svom profilu podijelio snimku zaslona s videopoziva na kojemu se jasno vidi raspoložena Lara, označivši njezin profil. Pozirali su s osmijesima, što je odmah potaknulo brojne komentare o prijateljstvu koje se nastavlja i izvan izolacije.