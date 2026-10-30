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Love Island Adria

Nakon izlaska iz 'Love Island Adria': Lara i Nikola u kontaktu, evo što im je poručila Anamarija

Regionalni dating show Love Island Adria iz dana u dan donosi nova uzbuđenja, a prijateljstva i odnosi nastavljaju se i daleko od sunčanih plaža i kamera

RTL.hr
30.10.2026 14:00

Nakon što je simpatična Lara završila svoju avanturu u vili i napustila show, njezini koraci i dalje se pomno prate. Ovoga puta pažnju pratitelja privukla je objava na društvenim mrežama koja otkriva da je Lara ostala u opuštenom kontaktu s Nikolom, bivšim stanarom vile koji je također obilježio prvu sezonu.

Nikola je na svom profilu podijelio snimku zaslona s videopoziva na kojemu se jasno vidi raspoložena Lara, označivši njezin profil. Pozirali su s osmijesima, što je odmah potaknulo brojne komentare o prijateljstvu koje se nastavlja i izvan izolacije.

Lara i Nikola, Love Island Adria
Lara i Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anamarija komentirala njihov prizor

Ipak, ono što je dodatno privuklo pažnju jest reakcija Anamarije, Nikoline partnerice iz showa s kojom je dijelio dane u vili. Anamarija je ispod objave ostavila kratak i znakovit komentar:

"Moji."

Taj njezin potez pokazao je da među bivšim islanderima nema nikakvih zamjerki te da se izvan vila gradi lijepa prijateljska priča.

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Love Island Adria

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