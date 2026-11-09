Nakon osvojenog drugog mjesta Anja i Gašper obratili se fanovima: 'Nemate pojma koliko nam to znači'

Superfinalisti Anja i Gašper koji su u vili prošli put od prijatelja pa sve do nerazdvojnog ljubavnog para ne skrivaju koliko su dirnuti podrškom gledatelja diljem regije. Odmah po dolasku u Zagreb, objavili su zajedničku fotografiju na kojoj poziraju nasmijani i zagrljeni, a uz nju su uputili iskrenu zahvalu:
"Dragi naši, samo da vam se zahvalimo na svojoj ljubavi i podršci! Nemate pojma koliko nam to znači! Volimo vas punoooo!"
Od turbulencija u vili do zajedničkog života izvan kamera
Njihov put u vili bio je jedan od najupečatljivijih u prvoj sezoni – od samih početaka i građenja iskrenog prijateljstva, preko osjećaja da su u nekim trenucima bili "sami protiv cijelog svijeta", pa sve do dirljivih zavjeta u samoj završnici.
Nakon što su u vili uspješno prošli i susret s obiteljima, par je dokazao da je njihova kemija stvarna.
Pred Anjom i Gašperom sada je ono najslađe – napuštanje "Barbie kuće" i početak zajedničkog života u stvarnom svijetu, gdje ih čeka još mnogo zajedničkih avantura.
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