Nakon poljupca uslijedile suze! Alja i Nikola u teškim razgovorima: 'Stvarno mi se ne da više o tome!'

Nakon što su među njima pale prve simpatije, brzina kojom se njihov odnos počeo razvijati dovela je do nesporazuma i teških riječi

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Nakon poljupca koji se dogodio prethodne večeri, umjesto zbližavanja uslijedila je neugodna distanca. Nikola je otvoreno priznao kako je osjetio promjenu u energiji te da ga je situacija pomalo zbunila, dok je Alji zasmetao sam pristup. Za nju je taj trenutak bio preuranjen jer je smatrala da još uvijek nisu izgradili dovoljno čvrste temelje i da joj je nedostajalo više razgovora te međusobnog uvažavanja. Iako se Nikola pokušao ispričati ako je prešao granicu, njihov je razgovor brzo zapao u slijepu ulicu. Različiti komunikacijski stilovi doveli su do toga da se oboje osjećaju neshvaćeno i povrijeđeno.

icon-expand icon-close icon-close Nikola i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Suze i emotivni slom u vili

Kako su pokušaji raščišćavanja situacije postajali sve napetiji, Alja više nije mogla suspregnuti emocije te je briznula u plač, poručivši kako joj se više ne da otvarati te iste teme. Osjećaj da se njezine potrebe za postupnijim upoznavanjem ne razumiju doveo ju je do potpunog emotivnog iscrpljenja. S druge strane, Nikola je naglasio kako smatra da je glavni uzrok problema isključivo loša komunikacija, ostavši zatečen njezinom burnom reakcijom. Izostanak zajedničkog jezika na kraju je oboje ostavio s gorkim okusom i osjećajem nelagode.

icon-expand Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

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