Nakon prve noći bez kamera, Drina poručuje: 'Jedna neispitana stvar je sada ispitana, sad je ovo prava veza'

Odlazak iz vile na romantični glamping pod zvijezdama ponudio je Drini i Valentinu priliku za intimu daleko od očiju javnosti, a njihov povratak u kuću podigao je golemu prašinu i pokrenuo škakljiva pitanja

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Iskrena podrška gledatelja osigurala je Drini i Valentinu nagradu koju su danima priželjkivali – posebnu večer i noćenje izvan vile. Par je dočekao čaroban ambijent u luksuznom glamping igluu, opremljenom okruglim krevetom, svijećama i šampanjcem, što im je pružilo savršenu priliku da po prvi put budu potpuno sami, bez prisutnosti ostalih islandera. Prije nego što su se kamere ugasile, uzbuđena Drina nije skrivala svoja očekivanja od te posebne noći: "Ja od ove noći očekujem ljubav, u potpunom obliku, bez kamera, ljudi, da vidim kakvi smo Valentin i ja kad smo sami."

icon-expand icon-close icon-close Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Osmijesi na licu nakon uzbudljive noći

Sljedeće jutro otkrilo je da je njihovo druženje u igluu proteklo savršeno. Oboje su se vratili u vilu s osmijehom koji je govorio više od riječi. Valentin je pred kamerama otvoreno priznao razlog svog raspoloženja: "S osmijehom sam na licu zato što nismo spavali", dok je Drina kratko i sažeto dodala: "Dobra noć stvarno, top." Valentin je kroz smijeh dodao i jedno važno pravilo: "Što se dogodilo u igluu, ostaje u igluu." Nakon povratka u kuću, Gašper je odmah primijetio promjenu na svom cimeru prokomentiravši: "Odmah sam znao po Valentinovu osmijehu da je bila dobra noć za njih."

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Priznanja djevojkama i muški razgovori u vili

U ženskom društvu, Drina je s curama podijelila svoje dojmove i osvrnula se na golemi interes koji njihov odnos izaziva u javnosti: "Da mi je netko rekao da će ovoliko ljudi, ne samo vi nego pola Balkana, biti zainteresirano za moj ljubavni i seksualni život, ne bih mu vjerovala." Potom je iskreno dodala rečenicu koja je potvrdila da je njihov odnos prešao na višu razinu: "Još jedna neispitana stvar je sada ispitana, sad je ovo prava veza."

icon-expand Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

S druge strane, dečki nisu gubili vrijeme pa je Anthony odmah rešetao Valentina pitanjima o tome kako se proveo. Valentin mu je uz zagonetan osmijeh odgovorio: "A što misliš kad sam spavao sat i pol vremena?" Niti tu znatiželja nije prestala – Anthony ga je u svom stilu upitao: "Što je tvoj body count, buraz?", na što je Valentin bez okolišanja ispalio: "Četiri." Taj je odgovor izazvao posebnu reakciju među dečkima jer je Valentin u ranijem izazovu tvrdio da mu je taj broj tri, što su cimeri odmah uočili i dočekali s navijanjem.

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo