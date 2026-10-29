Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Nakon prve noći bez kamera, Drina poručuje: 'Jedna neispitana stvar je sada ispitana, sad je ovo prava veza'

Odlazak iz vile na romantični glamping pod zvijezdama ponudio je Drini i Valentinu priliku za intimu daleko od očiju javnosti, a njihov povratak u kuću podigao je golemu prašinu i pokrenuo škakljiva pitanja

RTL.hr
29.10.2026 22:45

Iskrena podrška gledatelja osigurala je Drini i Valentinu nagradu koju su danima priželjkivali – posebnu večer i noćenje izvan vile. Par je dočekao čaroban ambijent u luksuznom glamping igluu, opremljenom okruglim krevetom, svijećama i šampanjcem, što im je pružilo savršenu priliku da po prvi put budu potpuno sami, bez prisutnosti ostalih islandera.

Prije nego što su se kamere ugasile, uzbuđena Drina nije skrivala svoja očekivanja od te posebne noći: "Ja od ove noći očekujem ljubav, u potpunom obliku, bez kamera, ljudi, da vidim kakvi smo Valentin i ja kad smo sami."

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Osmijesi na licu nakon uzbudljive noći

Sljedeće jutro otkrilo je da je njihovo druženje u igluu proteklo savršeno. Oboje su se vratili u vilu s osmijehom koji je govorio više od riječi. Valentin je pred kamerama otvoreno priznao razlog svog raspoloženja: "S osmijehom sam na licu zato što nismo spavali", dok je Drina kratko i sažeto dodala: "Dobra noć stvarno, top." Valentin je kroz smijeh dodao i jedno važno pravilo: "Što se dogodilo u igluu, ostaje u igluu."

Nakon povratka u kuću, Gašper je odmah primijetio promjenu na svom cimeru prokomentiravši: "Odmah sam znao po Valentinovu osmijehu da je bila dobra noć za njih."

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Priznanja djevojkama i muški razgovori u vili

U ženskom društvu, Drina je s curama podijelila svoje dojmove i osvrnula se na golemi interes koji njihov odnos izaziva u javnosti: "Da mi je netko rekao da će ovoliko ljudi, ne samo vi nego pola Balkana, biti zainteresirano za moj ljubavni i seksualni život, ne bih mu vjerovala." Potom je iskreno dodala rečenicu koja je potvrdila da je njihov odnos prešao na višu razinu: "Još jedna neispitana stvar je sada ispitana, sad je ovo prava veza."

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

S druge strane, dečki nisu gubili vrijeme pa je Anthony odmah rešetao Valentina pitanjima o tome kako se proveo. Valentin mu je uz zagonetan osmijeh odgovorio: "A što misliš kad sam spavao sat i pol vremena?"

Niti tu znatiželja nije prestala – Anthony ga je u svom stilu upitao: "Što je tvoj body count, buraz?", na što je Valentin bez okolišanja ispalio: "Četiri." Taj je odgovor izazvao posebnu reakciju među dečkima jer je Valentin u ranijem izazovu tvrdio da mu je taj broj tri, što su cimeri odmah uočili i dočekali s navijanjem.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite - Love Island Adria ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr drina valentin love island adria
Love Island Adria

Anja i Gašper razmišljaju o koraku dalje: 'Možda je Anja prava cura s kojom bih ušao u brak'

Moglo bi te zanimati

'Nema izlaska u kratkoj haljini!': Matijevi strogi uvjeti za djevojke šokirali vilu

Djevojka o kojoj svi pričaju: Kako je Lara postala zaštitno lice 'Love Island Adria'

Anamarija iz 'Love Island Adria' najavila uzbudljiv projekt, no fanove zanima samo jedno

Lara napustila Love Island Adria: 'Nemam više što tu raditi, mogu samo biti ponosna na sebe'

Od favorita publike do gorkog razlaza: Turbulentan put Anthonyja i Lare kroz 'Love Island Adria'

ANKETA Je li odnos Mili i Luke iskren ili čista taktika?

Pročitaj na Net.hr
Patrick Strewart priznao za čim najviše žali, a bio je i uvjeren da će Zvjezdane staze propasti
Od Princea do Sahare Ray, ubija sve pred sobom: Stručnjak objasnio zašto je fentanil tako koban
Preminuo Patrick Stewart, legendarni kapetan Picard iz 'Zvjezdanih staza'
Kim Kardashian na operaciji: 'Imam isto što je imao moj otac, umro je od raka jednjaka'
Darko Lazić se podvrgnuo neočekivanom estetskom zahvatu, supruga ga snimala
Ella Dvornik objavila video ogrnuta dječjom dekicom: 'Balie i ja imamo isti stil'
Noah Wyle je najseksi muškarac: Ovako je izgledao prije više od 30 godina
Jennifer Lawrence otkrila: 'Suprug mi je rekao: Ako ne opereš kosu, morat ćeš u hotel'
Odbijali su je jer je bila 'previše seksi': 'To me je stvarno zbunjivalo!'
Bila je seks-simbol 60-ih, pozirala je za Playboy, a njezina smrt rastužila je svijet