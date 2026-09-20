Nakon šokantnog ispadanja iz 'Love Islanda Adria' za RTL.hr priznao: 'Čuo sam je kako glasno plače, srce mi se slomilo'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja

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Ispadanje iz vile 'Love Islanda Adria' za Vukašina je bilo sve samo ne lako. Iako je bio svjestan da u showu nitko nije potpuno siguran, trenutak u kojem je morao napustiti vilu ipak ga je snažno pogodio. Posebno emotivan bio je rastanak s Tarom, s kojom se, kako kaže, zbližio puno više nego što su gledatelji imali priliku vidjeti, ali i s Anthonyjem, u kojem je pronašao prijatelja i mlađeg brata". Nakon izlaska iz vile Vukašin je za RTL.hr otvoreno progovorio o prvim emocijama nakon ispadanja, odnosu s Tarom, njezinoj reakciji na Lukin odabir te prijateljstvima koja će pamtiti i izvan showa.

icon-expand icon-close icon-close Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kakve te emocije prolaze odmah nakon ispadanja – jesi li se potajno pribojavao ovakvog raspleta ili si bio uvjeren da je tvoja pozicija sigurna?

Nisam se bojao, nisam bio anksiozan i nije postojala strepnja, ali znao sam da postoji šansa da ispadnem. U svakom trenutku postoji mogućnost da netko ispadne i mislim da je upravo u tome ljepota svega – to iščekivanje i tenzija koju Gaga jako dobro stvara. A emocije su mi trenutačno katastrofa. Osjećam šok i tugu. Dok sam se pakirao, već sam osjećao koliko mi nedostaju. Oni su svojim emocijama potvrdili koliko smo bili bliski i koliko ćemo, ako Bog da, ostati bliski i nakon svega.

Da se u ovom trenutku možeš vratiti na sam početak showa i ponovno birati, s kojom bi djevojkom iz vile najradije bio u paru i zašto?

S Tarom, apsolutno.

icon-expand Tara i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kako gledaš na Tarinu reakciju u trenutku kada ju je novi Islander izabrao – vjeruješ li da između njih postoji potencijal za pravu kemiju?

Uvijek postoji potencijal. S Lukom se nisam stigao toliko upoznati, ali potrudio sam se da se osjeća dobrodošlo i da postane članom naše obitelji. On se našao u užasno nezavidnoj situaciji jer je morao nekoga odabrati i samim time nekoga izbaciti. Tarina reakcija bila mi je očekivana jer smo bili puno bliži nego što se to možda vidi na kamerama. Srce mi se slomilo kada sam vidio koliko plače, a nakon izlaska iz vile čuo sam je kako i dalje glasno plače. Ne znam kako je spavala, gdje je spavala ni je li uopće spavala.

U vili si ostvario iznimno blisko prijateljstvo s Anthonyjem. Što je presudilo da se tako brzo povežete i što si mu poručio na samom odlasku?

Naše prijateljstvo počelo je tako što je on ušao u vilu odmah nakon mene i oteo mi djevojku. Ali kada je to napravio, prvo što je učinio bilo je da mi priđe, pruži ruku i kaže da nije ništa osobno. Rekao je i da se nada da ćemo se zbližiti i postati prijatelji. To stvarno nisam očekivao. Da sam ja bio na njegovu mjestu i njemu oteo djevojku, postupio bih na isti način. Vidio sam sebe u njemu.

icon-expand Vukašin i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Već me tada oduševio i nisam htio dopustiti da činjenica da je odabrao Laru odmah nakon mene poremeti naš odnos jer to nema nikakve veze s onim što se događa između nas dvojice. On je dosta emotivniji i otvoreniji od mene. Time što mi je prilazio sa svojim problemima, natjerao je i mene da se otvorim i mislim da nas je upravo to jako zbližilo. Imamo isti smisao za humor, slična iskustva u životu i stvarno sam imao osjećaj kao da imam mlađeg brata.

Tko te od ostalih natjecatelja u vili najugodnije iznenadio svojom iskrenošću?