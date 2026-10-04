Nakon šokantnog izbacivanja, nije kraj: Još netko će napustiti vilu!

Nakon dana obilježenog teškim optužbama za izdaju, suzama i žestokim sportskim okršajem u kojem su cure pomele dečke, uslijedila je večer iz noćne more. Dolazak voditeljice Dragane Mićalović (Gage) donio je preokret koji je Islandere ostavio u potpunom nevjerici i jecajima!

Tenzije su dosegle točku usijanja još tijekom dana, kada je na vidjelo izašao tajni flert između Gašpera i Anje. Iako se Gašper očajnički pokušavao opravdati da je riječ o nebitnoj komunikaciji, Mili je ostala slomljena i duboko razočarana njegovim skrivanjem istine. Djevojke su bez razmišljanja stale u Milinu zaštitu, a njihov do jučer neuništivi odnos našao se na samom rubu prekida.

Odlazak ovog para teško je pao preostalim natjecateljima, pa su oproštaj obilježili gorki jecaji i zagrljaji. Unatoč šoku i ispadanju pred sam kraj, Roberto je ponosno poručio kako je u vili pronašao ono po što je došao te da je apsolutno siguran u njihovu zajedničku budućnost i izvan kamera.

No, taman kada su pomislili da je dramatičnoj večeri došao kraj i da se mogu povući u spavaću sobu, voditeljica Gaga imala je u rukavu još jednu odluku produkcije!

Bez najave, sa smiješkom je izbacila novu bombu i šokirala preostale natjecatelje: eliminacijama za večeras nije kraj te još jedna osoba mora spakirati kofere i napustiti vilu na licu mjesta!