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Love Island Adria

Nakon šokantnog izbacivanja, nije kraj: Još netko će napustiti vilu!

U vili 'Love Island Adria' više nitko nije siguran!

RTL.hr
04.10.2026 22:45

Nakon dana obilježenog teškim optužbama za izdaju, suzama i žestokim sportskim okršajem u kojem su cure pomele dečke, uslijedila je večer iz noćne more. Dolazak voditeljice Dragane Mićalović (Gage) donio je preokret koji je Islandere ostavio u potpunom nevjerici i jecajima!

Izdaja i poljuljani temelji prije okupljanja oko vatre

Tenzije su dosegle točku usijanja još tijekom dana, kada je na vidjelo izašao tajni flert između Gašpera i Anje. Iako se Gašper očajnički pokušavao opravdati da je riječ o nebitnoj komunikaciji, Mili je ostala slomljena i duboko razočarana njegovim skrivanjem istine. Djevojke su bez razmišljanja stale u Milinu zaštitu, a njihov do jučer neuništivi odnos našao se na samom rubu prekida.

Parovi, Love Island Adria
Parovi, Love Island Adria FOTO: Voyo

Emotivni raspad kraj vatre: Roberto i Loren spakirali kofere!

Odlazak ovog para teško je pao preostalim natjecateljima, pa su oproštaj obilježili gorki jecaji i zagrljaji. Unatoč šoku i ispadanju pred sam kraj, Roberto je ponosno poručio kako je u vili pronašao ono po što je došao te da je apsolutno siguran u njihovu zajedničku budućnost i izvan kamera.

Roberto i Loren, Love Island Adria
Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Hladan tuš za kraj: 'Ovo još uvijek nije sve!'

No, taman kada su pomislili da je dramatičnoj večeri došao kraj i da se mogu povući u spavaću sobu, voditeljica Gaga imala je u rukavu još jednu odluku produkcije!

Bez najave, sa smiješkom je izbacila novu bombu i šokirala preostale natjecatelje: eliminacijama za večeras nije kraj te još jedna osoba mora spakirati kofere i napustiti vilu na licu mjesta!

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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