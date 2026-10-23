Nakon što su se upustili u zajednički život, Loren i Roberto iskreni: 'Ne možeš to opisati, osjetiš kad s nekim se nađeš'

Iako su njihov boravak u prvoj regionalnoj sezoni showa Love Island Adria obilježili topli trenuci i prerani odlazak iz vile, ljubav Loren i Roberta nastavila se razvijati punom snagom i daleko od televizijskih kamera

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Nakon što su se kao originalni islanderi spojili na samom prvom sparivanju i izgradili dubok, iskren odnos, par je odlučio podići svoju vezu na višu razinu – Loren se iz inozemstva preselila u Hrvatsku s Robertom, gdje sada sretno žive zajedno. Koliko je njihova veza čvrsta, pokazali su i u svom novom Q&A videu na Instagramu, gdje su bez dlake na jeziku odgovarali na brojna pitanja znatiželjnih obožavatelja, otkrivajući pritom detalje o svojoj romanskoj idili.

icon-expand icon-close icon-close Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: RTL

Žaljenje za vilom? 'Lijepo bi bilo, ali ljepše je ovako'

Gledatelje je ponajviše zanimalo koliko im je zapravo žao što su morali napustiti vilu na Tenerifima s obzirom na to da su ispali zbog glasova publike. Na ljestvici od 1 do 10, njihov je odgovor bio jasan. "Tri! Bilo bi lijepo da smo unutra, ali ja mislim da je ljepše da nismo unutra", priznali su uz osmijeh, dajući do znanja da im je uživanje u stvarnom životu i zajedničkom suživotu ipak draže.

icon-expand Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kako su znali da je to to?

Jedno od najčešćih pitanja fanova bilo je trenutak u kojem su shvatili da je između njih planula prava ljubav i kako su uopće znali da je to to. Roberto je na to dao vrlo emotivan i iskren odgovor: "Osjetiš to, ne znam, ne možeš to opisati, to osjetiš kad s nekim se nađeš."

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