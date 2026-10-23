Nakon što su službeno postali par, Valentin i Drina o idućem koraku: 'Da nas izbace ili da dođemo do kraja i jedemo burrito'

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Drina i Valentin, koji od samog početka grade spori, stabilan i iznimno zdrav odnos – od prijateljstva do pravih romantičnih iskrica – konačno su napravili korak dalje i u prošloj epizodi postali službeno dečko i cura. Nije tajna da su upravo oni među najvećim miljenicima publike, što su potvrdila i brojna dosadašnja glasovanja. Njihov miran i iskren odnos mnogi opisuju kao najzdraviji u vili, a sada su pred voditeljicom Draganom Mićalović Gagom u Hot Listi progovorili o tome kako se osjećaju te što ih čeka u budućnosti.

icon-expand icon-close icon-close Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Smireniji sam, nema više što dalje'

Nakon što su službeno potvrdili svoju vezu, Valentin nije skrivao koliko mu godi mirna luka koju je pronašao uz Drinu. "Ja se osjećam smirenije dosta, to je to. Nema više što dalje", poručio je Valentin s osmijehom, dajući do znanja da je na Tenerifeu pronašao točno ono po što je došao.

icon-expand Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Planovi za budućnost: 'Idući korak je burrito u Novom Sadu'

Radoznala voditeljica Gaga upitala ih je koji je njihov sljedeći korak i kakvi su im planovi za nastavak natjecanja. "Sljedeći korak su tortilje. Burrito da pojedemo u Novom Sadu. Kakvi su nam planovi? Da nas izbace ili da dođemo do kraja i vratimo se u Novi Sad i jedemo burrito", kroz smijeh je objasnio Valentin.

icon-expand Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo