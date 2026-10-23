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Love Island Adria

Nakon što su službeno postali par, Valentin i Drina o idućem koraku: 'Da nas izbace ili da dođemo do kraja i jedemo burrito'

U vili showa Love Island Adria pao je i prvi službeno zatvoreni par!

RTL.hr
23.10.2026 22:00

Drina i Valentin, koji od samog početka grade spori, stabilan i iznimno zdrav odnos – od prijateljstva do pravih romantičnih iskrica – konačno su napravili korak dalje i u prošloj epizodi postali službeno dečko i cura.

Nije tajna da su upravo oni među najvećim miljenicima publike, što su potvrdila i brojna dosadašnja glasovanja. Njihov miran i iskren odnos mnogi opisuju kao najzdraviji u vili, a sada su pred voditeljicom Draganom Mićalović Gagom u Hot Listi progovorili o tome kako se osjećaju te što ih čeka u budućnosti.

Valentin i Drina, Love Island Adria
Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Smireniji sam, nema više što dalje'

Nakon što su službeno potvrdili svoju vezu, Valentin nije skrivao koliko mu godi mirna luka koju je pronašao uz Drinu.

"Ja se osjećam smirenije dosta, to je to. Nema više što dalje", poručio je Valentin s osmijehom, dajući do znanja da je na Tenerifeu pronašao točno ono po što je došao.

Valentin i Drina, Love Island Adria
Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Planovi za budućnost: 'Idući korak je burrito u Novom Sadu'

Radoznala voditeljica Gaga upitala ih je koji je njihov sljedeći korak i kakvi su im planovi za nastavak natjecanja.

"Sljedeći korak su tortilje. Burrito da pojedemo u Novom Sadu. Kakvi su nam planovi? Da nas izbace ili da dođemo do kraja i vratimo se u Novi Sad i jedemo burrito", kroz smijeh je objasnio Valentin.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Drina se nadovezala na njegove riječi te priznala kako u samom početku uopće nije očekivala da će u showu dogurati ovoliko daleko.

"Da, to je to! Ja sam planirala ostati dva tjedna tu. Mislila sam: 'Joj, kako bih voljela ostati barem dva tjedna, to mi je bio maksimum'. Njemu je bilo tjedan dana, tako da sve poslije toga je bilo kao – okej, super! Ako odemo kući, isto top", iskrena je bila Drina.

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