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Love Island Adria

Nakon svega što su prošli, Mili i Gašper sjeli na razgovor: 'Ja sam imala oči samo za tebe!'

Nakon što ju je optužio da je neiskrena i da glumi osjećaje, Mili je odlučila suočiti se s Gašperom te mu jasno dala do znanja da ne prihvaća njegove usporedbe

RTL.hr
30.10.2026 09:00

O odnosu Mili i Luke već danima raspravlja cijela vila, a njihova sve prisnija povezanost i dalje izaziva podijeljene reakcije među islanderima. Nakon što je Gašper prozvao Mili lažnom osobom, ona je odlučila porazgovarati s njim i pokušati mu objasniti svoju stranu priče. Ipak, čini se kako je Gašper ostao pri svom čvrstom mišljenju.

Gašper je istaknuo kako mu nije jasno zbog čega se Mili odjednom počeo sviđati Luka, s obzirom na to da je tijekom njihove veze govorila kako on nije njezin fizički tip. Upravo je ta nagla promjena u njezinu ponašanju dodatno potaknula njegove sumnje u iskrenost njezinih emocija.

"Luki vjerujem, znam da se ona njemu sviđala od početka i znam da je iskren, ali za nju ne vjerujem ni jedan posto da je iskrena", poručio je Gašper bez zadrške.

Mili, Gašper, Love Island Adria
Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Žestok odgovor i suočavanje s bivšim partnerom

Mili se, međutim, nimalo nije složila s njegovim zaključcima. Pokušala mu je objasniti kako je tijekom njihova odnosa bila usredotočena isključivo na njega te da nijednog drugog muškarca u vili nije promatrala kao potencijalnog partnera. Smatra da Gašper nema nikakva razloga dovoditi u pitanje njezine namjere samo zato što je nakon njihova prekida razvila osjećaje prema Luki.

Gašper je, s druge strane, ponudio vlastito objašnjenje njihove nove povezanosti, sugerirajući kako Mili možda nije imala drugih opcija te da joj je s Lukom jednostavno lakše zbog prijateljskog odnosa koji su ranije izgradili.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Njegove riječi nisu promijenile Milino mišljenje. Ponovno je naglasila kako se njihov odnos ne može uspoređivati te da je tijekom veze s njim bila potpuno iskrena u svojim osjećajima.

"Ja sam imala samo oči za tebe dok smo bili tu. Nijednog momka nisam gledala ni na jedan drugi način osim drugarski. Zato ti i ja nismo isti i ne možeš me uspoređivati sa sobom jer to uopće nije isti slučaj", objasnila je Mili.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Unatoč pokušaju da mu približi svoju perspektivu, čini se kako Mili i Gašper na cijelu situaciju gledaju potpuno različito. Dok Gašper sumnja u njezine motive i vjeruje da njezina povezanost s Lukom nije iskrena, Mili ne želi dopustiti da tuđe mišljenje utječe na odnos koji trenutačno gradi.

"Odnos koji gradim s Lukom razumijemo on i ja, a što će tko drugi misliti, nije me briga", zaključila je Mili, jasno dajući do znanja da se ne namjerava opravdavati zbog svojih osjećaja.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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ANKETA Je li odnos Mili i Luke iskren ili čista taktika?

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