Nakon teške drame stiže i pomirenje: Anthony i Lara ponovno u ljubavi, pao i strastveni zagrljaj

Lara i Anthony su shvatili da bez otvorenog razgovora nema napretka, pa su sjeli oči u oči i donijeli važnu odluku za budućnost svog odnosa. Emotivni razgovor završio je u čvrstom zagrljaju, dajući im prijeko potreban predah od svakodnevnih drama.
Zagrljaj pomirenja i nova pravila
Iskreno su porazgovarali te se dogovorili kako ubuduće više neće prešućivati stvari koje im smetaju, već će sve rješavati odmah i u četiri oka.
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