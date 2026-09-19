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Love Island Adria

Nakon teške drame stiže i pomirenje: Anthony i Lara ponovno u ljubavi, pao i strastveni zagrljaj

Nakon dana ispunjenih teškim riječima, dramatičnim optužbama i suzama, u vili 'Love Island Adria' napokon je pao mir između Lare i Anthonyja. Jedan od najturbulentnijih parova odlučio je zakopati ratne sjekire, a njihovo je pomirenje zapečaćeno strastvenim zagrljajem koji je dokazao da iskre među njima i dalje snažno tinjaju

RTL.hr
19.09.2026 18:00

Lara i Anthony su shvatili da bez otvorenog razgovora nema napretka, pa su sjeli oči u oči i donijeli važnu odluku za budućnost svog odnosa. Emotivni razgovor završio je u čvrstom zagrljaju, dajući im prijeko potreban predah od svakodnevnih drama.

Zagrljaj pomirenja i nova pravila

Iskreno su porazgovarali te se dogovorili kako ubuduće više neće prešućivati stvari koje im smetaju, već će sve rješavati odmah i u četiri oka. 

Anthony, Lara, Love Island Adria
Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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