Nakon teške drame stiže i pomirenje: Anthony i Lara ponovno u ljubavi, pao i strastveni zagrljaj

Nakon dana ispunjenih teškim riječima, dramatičnim optužbama i suzama, u vili 'Love Island Adria' napokon je pao mir između Lare i Anthonyja. Jedan od najturbulentnijih parova odlučio je zakopati ratne sjekire, a njihovo je pomirenje zapečaćeno strastvenim zagrljajem koji je dokazao da iskre među njima i dalje snažno tinjaju

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Lara i Anthony su shvatili da bez otvorenog razgovora nema napretka, pa su sjeli oči u oči i donijeli važnu odluku za budućnost svog odnosa. Emotivni razgovor završio je u čvrstom zagrljaju, dajući im prijeko potreban predah od svakodnevnih drama.

Zagrljaj pomirenja i nova pravila

Iskreno su porazgovarali te se dogovorili kako ubuduće više neće prešućivati stvari koje im smetaju, već će sve rješavati odmah i u četiri oka.

icon-expand icon-close icon-close Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo