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Love Island Adria

Nakon teških komentara muškog dijela vile, Mili utješila Taru: 'Ne možeš sipati ocean u šalicu za kavu!'

U središtu pozornosti našla se energična Tara, koju su neki od muškaraca etiketirali kao "zahtjevnu", što je potaknulo dublji razgovor o ljubavi i samoprihvaćanju

RTL.hr
15.09.2026 14:00

Tijekom igre, na pitanje tko od djevojaka djeluje najzahtjevnije i traži najviše pažnje, nekoliko je muških prstiju bilo upereno upravo prema Tari.

Jovan i Anthony su kao glavni razlog naveli njezinu "previše energije" i izravnost. Suočena s kritikama, Tara se nije dala smesti te je odlučno stala iza svoje osobnosti. "Da, ja jesam zahtjevna i neću se promijeniti, jer volim sebe takvu kakva jesam. Cijeli život slušam da sam 'too much' i svjesna sam da se ne možeš svima svidjeti", samouvjereno je odgovorila, jasno dajući do znanja da ne namjerava umanjivati svoj karakter kako bi se uklopila.

Tara, Love Island Adria
Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mudre riječi u pravo vrijeme

Iako je hrabro podnijela kritike pred svima, igra je očito ostavila traga na Tari. U kasnijem, intimnijem razgovoru povjerila se curama, priznajući da je ponekad frustrira kada je ljudi doživljavaju kao "previše". "Znam da nisam za svakoga, i to je kompletno u redu", rekla je, no u njezinom glasu osjetila se potreba za razumijevanjem. Upravo tada, Mili je ponudila neočekivan, ali iznimno dubok savjet koji je odjeknuo vilom i postao jedna od najupečatljivijih izjava dosad.

Tara, Mili, Love Island Adria
Tara, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Filozofija oceana i šalice za kavu

"To sam negdje jednom pročitao i stalno mi je u glavi", započela je Mili svoj savjet. "Ne možeš sipati ocean u šalicu za kavu." Ovom jednostavnom, ali snažnom metaforom, Mili je dala do znanja Tari da problem nije u njezinoj "velikoj" osobnosti, već u kapacitetu onih koji je pokušavaju smjestiti u svoje male okvire. Poruka je bila jasna: osoba s velikom energijom, strastima i osobnošću ne treba se smanjivati, već pronaći nekoga tko je spreman i sposoban prihvatiti čitav njezin "ocean". 

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