Nakon teških komentara muškog dijela vile, Mili utješila Taru: 'Ne možeš sipati ocean u šalicu za kavu!'

Tijekom igre, na pitanje tko od djevojaka djeluje najzahtjevnije i traži najviše pažnje, nekoliko je muških prstiju bilo upereno upravo prema Tari.
Jovan i Anthony su kao glavni razlog naveli njezinu "previše energije" i izravnost. Suočena s kritikama, Tara se nije dala smesti te je odlučno stala iza svoje osobnosti. "Da, ja jesam zahtjevna i neću se promijeniti, jer volim sebe takvu kakva jesam. Cijeli život slušam da sam 'too much' i svjesna sam da se ne možeš svima svidjeti", samouvjereno je odgovorila, jasno dajući do znanja da ne namjerava umanjivati svoj karakter kako bi se uklopila.
Mudre riječi u pravo vrijeme
Iako je hrabro podnijela kritike pred svima, igra je očito ostavila traga na Tari. U kasnijem, intimnijem razgovoru povjerila se curama, priznajući da je ponekad frustrira kada je ljudi doživljavaju kao "previše". "Znam da nisam za svakoga, i to je kompletno u redu", rekla je, no u njezinom glasu osjetila se potreba za razumijevanjem. Upravo tada, Mili je ponudila neočekivan, ali iznimno dubok savjet koji je odjeknuo vilom i postao jedna od najupečatljivijih izjava dosad.
Filozofija oceana i šalice za kavu
"To sam negdje jednom pročitao i stalno mi je u glavi", započela je Mili svoj savjet. "Ne možeš sipati ocean u šalicu za kavu." Ovom jednostavnom, ali snažnom metaforom, Mili je dala do znanja Tari da problem nije u njezinoj "velikoj" osobnosti, već u kapacitetu onih koji je pokušavaju smjestiti u svoje male okvire. Poruka je bila jasna: osoba s velikom energijom, strastima i osobnošću ne treba se smanjivati, već pronaći nekoga tko je spreman i sposoban prihvatiti čitav njezin "ocean".
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