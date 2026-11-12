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Love Island Adria

Napokon zajedno i s osmijehom na licu: Što se to događa na ljubavnom putu omiljenih islanderica?

Iako su kamere u luksuznoj vili odavno ugašene, prijateljstva rođena pod suncem Tenerifa nastavljaju živjeti punim sjajem. Mili, Tara i Alisa ponovno su se našle na okupu, a njihove tople fotografije i zagrljaji s društvenih mreža oduševili su brojne fanove koji su ih pratili iz epizode u epizodu

RTL.hr
12.11.2026 22:00

Boravak u popularnom showu 'Love Island Adria' donio im je brojne uspone, izazove i nezaboravne trenutke, no najvrjednija uspomena s ovog putovanja svakako je međusobna povezanost. Mili, Tara i Alisa dokazale su da prava ženska podrška ne prestaje s završetkom snimanja, a njihov ponovni susret u opuštenoj atmosferi pokazao je koliko su se uželjele jedna druge.

Tara, Mili, Alisa, Love Island Adria
Tara, Mili, Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Što se događa na ljubavnom planu?

Dok njihovo prijateljstvo cvjeta, situacija na ljubavnom planu za svaku od njih ima svoju posebnu priču koja privlači pažnju javnosti:

Mili i dalje sretno uživa u ljubavi s Lukom, s kojim je dogurala sve do samog finala i s kojim uspješno gradi romansu i u vanjskom svijetu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Tara slovi kao djevojka koja pažljivo skriva detalje, ali njezini bliski trenuci i odnos s Vukašinom i dalje bude maštu obožavatelja koji prate svaki njihov korak.

Tara i Vukašin, Love Island Adria
Tara i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Alisa je pak iznenadila i zaintrigirala pratitelje objavljivanjem zabavnih i simpatičnih videa s drugim Lukom (često nazivanom i mlađim Lukom), što je odmah pokrenulo brojne rasprave o novim ljubavnim iskrama.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Bilo na ljubavnom ili prijateljskom planu, ove tri predivne islanderice pokazuju da itekako znaju kako zadržati pažnju javnosti i uživati u druženju nakon showa!

Mili i Alisa, Love Island Adria
Mili i Alisa, Love Island Adria FOTO: Instagram

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Love Island Adria

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