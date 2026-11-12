Napokon zajedno i s osmijehom na licu: Što se to događa na ljubavnom putu omiljenih islanderica?

Boravak u popularnom showu 'Love Island Adria' donio im je brojne uspone, izazove i nezaboravne trenutke, no najvrjednija uspomena s ovog putovanja svakako je međusobna povezanost. Mili, Tara i Alisa dokazale su da prava ženska podrška ne prestaje s završetkom snimanja, a njihov ponovni susret u opuštenoj atmosferi pokazao je koliko su se uželjele jedna druge.
Što se događa na ljubavnom planu?
Dok njihovo prijateljstvo cvjeta, situacija na ljubavnom planu za svaku od njih ima svoju posebnu priču koja privlači pažnju javnosti:
Mili i dalje sretno uživa u ljubavi s Lukom, s kojim je dogurala sve do samog finala i s kojim uspješno gradi romansu i u vanjskom svijetu.
Tara slovi kao djevojka koja pažljivo skriva detalje, ali njezini bliski trenuci i odnos s Vukašinom i dalje bude maštu obožavatelja koji prate svaki njihov korak.
Alisa je pak iznenadila i zaintrigirala pratitelje objavljivanjem zabavnih i simpatičnih videa s drugim Lukom (često nazivanom i mlađim Lukom), što je odmah pokrenulo brojne rasprave o novim ljubavnim iskrama.
Bilo na ljubavnom ili prijateljskom planu, ove tri predivne islanderice pokazuju da itekako znaju kako zadržati pažnju javnosti i uživati u druženju nakon showa!
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