Napokon zajedno i s osmijehom na licu: Što se to događa na ljubavnom putu omiljenih islanderica?

Boravak u popularnom showu 'Love Island Adria' donio im je brojne uspone, izazove i nezaboravne trenutke, no najvrjednija uspomena s ovog putovanja svakako je međusobna povezanost. Mili, Tara i Alisa dokazale su da prava ženska podrška ne prestaje s završetkom snimanja, a njihov ponovni susret u opuštenoj atmosferi pokazao je koliko su se uželjele jedna druge.

Dok njihovo prijateljstvo cvjeta, situacija na ljubavnom planu za svaku od njih ima svoju posebnu priču koja privlači pažnju javnosti:

Mili i dalje sretno uživa u ljubavi s Lukom, s kojim je dogurala sve do samog finala i s kojim uspješno gradi romansu i u vanjskom svijetu.