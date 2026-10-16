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Love Island Adria

'Naša je misija da pobijedimo i odemo kući!': Valentin i Drina već planiraju zajedničku budućnost

Dok se u vili showa 'Love Island Adria' svakodnevno odvijaju drame, raspadaju stara prijateljstva i pucaju veze, jedan par djeluje potpuno nepokolebljivo

RTL.hr
16.10.2026 22:00

Za razliku od natjecatelja koji se još uvijek traže u novim flertovima, Valentin i Drina svoje vrijeme u vili koriste za razgovore o vrlo konkretnim koracima u stvarnom svijetu. Valentin je bez ustručavanja priznao koliko su duboko zagrabili u teme o budućnosti:

"Ne možeš to objasniti riječima, ali pričamo jako puno o onome što ćemo raditi vani. Kad izađemo odavde, već imamo neke planove dogovaramo logistiku!", otkrio je Valentin uz osmijeh, dodavši kako im relacija između Novog Sada i Beograda ne predstavlja nikakvu prepreku.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Naša je misija da pobijedimo!'

Kada ih je voditeljica upitala jesu li završili svoju misiju upoznavanja drugih kandidata u showu, Valentin nije ostavio nimalo sumnje u to što žele od nastavka natjecanja:

"Naša misija je da dođemo do kraja, da pobijedimo i da idemo kući!", poručio je samouvjereno Valentin te u svom prepoznatljivom opuštenom stilu dodao da se nakon pobjede najviše vesele jednostavnim stvarima odlasku kući "na tortilje."

Valentin i Drina, Love Island Adria
Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Dokazali smo da nismo lažni'

Iako su mnogi u početku sumnjali u njihove namjere, Valentin ističe kako je mir koji imaju u vezi konačno postao jasan svima u kući.

"Mislim da su sada svi, čak i oni koji su u početku mislili da smo lažni ili da glumimo, shvatili da je ovo između Drine i mene u potpunosti iskreno", zaključio je Valentin, istaknuvši kako ga je kod Drine najviše privuklo razumijevanje i ista razina svijesti.

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Love Island Adria

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