'Naša je misija da pobijedimo i odemo kući!': Valentin i Drina već planiraju zajedničku budućnost

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Za razliku od natjecatelja koji se još uvijek traže u novim flertovima, Valentin i Drina svoje vrijeme u vili koriste za razgovore o vrlo konkretnim koracima u stvarnom svijetu. Valentin je bez ustručavanja priznao koliko su duboko zagrabili u teme o budućnosti: "Ne možeš to objasniti riječima, ali pričamo jako puno o onome što ćemo raditi vani. Kad izađemo odavde, već imamo neke planove dogovaramo logistiku!", otkrio je Valentin uz osmijeh, dodavši kako im relacija između Novog Sada i Beograda ne predstavlja nikakvu prepreku.

icon-expand icon-close icon-close Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Naša je misija da pobijedimo!'

Kada ih je voditeljica upitala jesu li završili svoju misiju upoznavanja drugih kandidata u showu, Valentin nije ostavio nimalo sumnje u to što žele od nastavka natjecanja: "Naša misija je da dođemo do kraja, da pobijedimo i da idemo kući!", poručio je samouvjereno Valentin te u svom prepoznatljivom opuštenom stilu dodao da se nakon pobjede najviše vesele jednostavnim stvarima odlasku kući "na tortilje."

icon-expand Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Dokazali smo da nismo lažni'