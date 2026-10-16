'Naša je misija da pobijedimo i odemo kući!': Valentin i Drina već planiraju zajedničku budućnost

Za razliku od natjecatelja koji se još uvijek traže u novim flertovima, Valentin i Drina svoje vrijeme u vili koriste za razgovore o vrlo konkretnim koracima u stvarnom svijetu. Valentin je bez ustručavanja priznao koliko su duboko zagrabili u teme o budućnosti:
"Ne možeš to objasniti riječima, ali pričamo jako puno o onome što ćemo raditi vani. Kad izađemo odavde, već imamo neke planove dogovaramo logistiku!", otkrio je Valentin uz osmijeh, dodavši kako im relacija između Novog Sada i Beograda ne predstavlja nikakvu prepreku.
'Naša je misija da pobijedimo!'
Kada ih je voditeljica upitala jesu li završili svoju misiju upoznavanja drugih kandidata u showu, Valentin nije ostavio nimalo sumnje u to što žele od nastavka natjecanja:
"Naša misija je da dođemo do kraja, da pobijedimo i da idemo kući!", poručio je samouvjereno Valentin te u svom prepoznatljivom opuštenom stilu dodao da se nakon pobjede najviše vesele jednostavnim stvarima odlasku kući "na tortilje."
'Dokazali smo da nismo lažni'
Iako su mnogi u početku sumnjali u njihove namjere, Valentin ističe kako je mir koji imaju u vezi konačno postao jasan svima u kući.
"Mislim da su sada svi, čak i oni koji su u početku mislili da smo lažni ili da glumimo, shvatili da je ovo između Drine i mene u potpunosti iskreno", zaključio je Valentin, istaknuvši kako ga je kod Drine najviše privuklo razumijevanje i ista razina svijesti.
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