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Love Island Adria

Ne propustite! Druga epizoda 'Love Islanda Adria' stiže večeras, a evo gdje i kada je možete gledati

Prva epizoda 'Love Islanda Adria' tek je završila, a u vili na Tenerifeu već su pale prve simpatije, dogodile se prve "krađe" i stigao prvi bombshell. No, ljubavna avantura tek se zahuktava, a gledatelji neće morati dugo čekati da doznaju što slijedi

RTL.hr
14.09.2026 10:00

Druga epizoda 'Love Islanda Adria' dostupna je večeras, u ponedjeljak 14. rujna, od 20 sati ekskluzivno na platformi Voyo.

Već je prva večer potpuno promijenila odnose među Islanderima. Nakon prvog spajanja uslijedili su neočekivani potezi, a ulazak prvog bombshella Jovana dodatno je pomrsio planove kandidatima. Jovan je dobio priliku odabrati jednu od zauzetih djevojaka, a njegov izbor pao je na Laru.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Time je Anthony, koji je prethodno odabrao Laru, ostao bez partnerice, pa je njegova situacija u vili postala neizvjesna. Ipak, dao je do znanja da se ne planira povući bez borbe.

Što će se dogoditi nakon Jovanova ulaska, hoće li se već formirane simpatije početi mijenjati i kakvi novi preokreti čekaju Islandere, gledatelji će doznati već večeras.

Novu, drugu epizodu 'Love Islanda Adria' gledajte večeras od 20 sati ekskluzivno na platformi Voyo. Nove epizode stižu od nedjelje do petka u 20 sati na Voyo. Aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria
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