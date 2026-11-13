Ne razdvajaju se ni nakon vile! Drina i Valentin vratili se u rutinu: 'Gledamo Love Island ušuškani...'

Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' možda je završila, ali ljubavne priče koje su nam priuštili kandidati i dalje žive punim plućima izvan luksuzne vile na Tenerifima. Dok su u showu navikli na sunce, kamere i neprestana uzbuđenja, sada su pokazali kako izgleda njihova zaslužena idila u stvarnom svijetu

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Da se romansa iz vile uspješno preselila u svakodnevicu, dokazuje i priča koju su podijelili s obožavateljima, a koja je odmah izazvala lavinu simpatičnih reakcija. Uvijek dobro raspoloženi par, Drina i Valentin, odlučili su večer provesti u onom najdražem, opuštenom izdanju – na kauču, u toploj atmosferi i daleko od očiju javnosti. Uz fotografiju na kojoj zajedno izrađuju simpatični znak srca prstima dok u pozadini teku kadrovi showa, osvanuo je i urnebesan opis koji je nasmijao pratitelje: "Hahahaha gledamo Love Island ušuškani".

icon-expand icon-close icon-close Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Instagram

Život nakon Tenerifa: Dokaz da prava ljubav opstaje

Gledanje omiljenog formata iz udobnosti vlastitog doma dokaz je da su parovi iz prve sezone 'Love Island Adria' zadržali onu zaraznu pozitivnu energiju i humor koji su ih krasili tijekom boravka na otoku. Fanovi ne kriju oduševljenje što ih vide u ovako opuštenom izdanju, a ovaj prizor još je jednom potvrdio da su iz vile izašli bogatiji za uspomene, ali i za pravu, iskrenu ljubav koja sada grije ove hladnije dane.

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Instagram