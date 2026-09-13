'Ne vjerujem u ljubav na prvi pogled!': Bivši profesionalni košarkaš i osobni trener Gašper ulazi u 'Love Island Adria'

Otvoren je, samouvjeren i iznimno društven, a žene ga često opisuju kao pravog džentlmena

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Popisu atraktivnih samaca koji od ove nedjelje useljavaju u luksuznu vilu 'Love Islanda Adria' pridružuje se i 28-godišnji Gašper iz Ljubljane. Ovaj viši voditelj trgovine i osobni trener iza sebe ima sedam godina profesionalne košarkaške karijere, a sport i aktivan život i danas su njegov zaštitni znak.

Prijatelji su mu postavili ultimatum

Iako danas uživa u samačkom životu, odluku o ulasku u najpoznatiji reality show nije donio potpuno sam. Naime, ključnu ulogu odigralo je njegovo društvo koje mu jednostavno nije ostavilo izbora. "U Love Island Adria sam se prijavio na nagovor prijatelja, rekli su mi da će me oni prijaviti ako to ne napravim sam. Najveća podrška su mi prijatelji, oni su me najviše podržali, a podržavaju me i roditelji. Svi se vesele vidjeti me u showu", otkriva Gašper.

icon-expand icon-close icon-close Gašper, Love Island Adria FOTO: RTL

Naklonost pokazuje djelima, a ne riječima

Gašper je slobodan gotovo dvije godine, a iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu u kojoj je, kako kaže, bio istinski zaljubljen. Kada je riječ o idealnoj partnerici, privlače ga ženstvene i samouvjerene žene, posebno tamnokose, no naglašava da su mu karakter i osjećaj koji ima uz nekoga daleko važniji od samog fizičkog izgleda. "Kod odabira partnerice gledam da je lojalna, iskrena i da imamo dobru komunikaciju. Ne vjerujem u ljubav na prvi pogled, osobu treba upoznati prije nego što se zaljubiš", iskren je 28-godišnji Slove nac.

icon-expand Gašper, Love Island Adria FOTO: RTL

Ne boji se napraviti prvi korak