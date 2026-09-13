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Love Island Adria

'Ne vjerujem u ljubav na prvi pogled!': Bivši profesionalni košarkaš i osobni trener Gašper ulazi u 'Love Island Adria'

Otvoren je, samouvjeren i iznimno društven, a žene ga često opisuju kao pravog džentlmena

RTL.hr
13.09.2026 16:00

Popisu atraktivnih samaca koji od ove nedjelje useljavaju u luksuznu vilu 'Love Islanda Adria' pridružuje se i 28-godišnji Gašper iz Ljubljane. Ovaj viši voditelj trgovine i osobni trener iza sebe ima sedam godina profesionalne košarkaške karijere, a sport i aktivan život i danas su njegov zaštitni znak.

Prijatelji su mu postavili ultimatum

Iako danas uživa u samačkom životu, odluku o ulasku u najpoznatiji reality show nije donio potpuno sam. Naime, ključnu ulogu odigralo je njegovo društvo koje mu jednostavno nije ostavilo izbora.

"U Love Island Adria sam se prijavio na nagovor prijatelja, rekli su mi da će me oni prijaviti ako to ne napravim sam. Najveća podrška su mi prijatelji, oni su me najviše podržali, a podržavaju me i roditelji. Svi se vesele vidjeti me u showu", otkriva Gašper.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: RTL

Naklonost pokazuje djelima, a ne riječima

Gašper je slobodan gotovo dvije godine, a iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu u kojoj je, kako kaže, bio istinski zaljubljen. Kada je riječ o idealnoj partnerici, privlače ga ženstvene i samouvjerene žene, posebno tamnokose, no naglašava da su mu karakter i osjećaj koji ima uz nekoga daleko važniji od samog fizičkog izgleda.

"Kod odabira partnerice gledam da je lojalna, iskrena i da imamo dobru komunikaciju. Ne vjerujem u ljubav na prvi pogled, osobu treba upoznati prije nego što se zaljubiš", iskren je 28-godišnji Slove nac.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: RTL

Ne boji se napraviti prvi korak

U 'Love Island Adria' ulazi prvenstveno zbog ljubavi, a vilu vidi kao savršeno mjesto za upoznavanje nekoga novog uz potpuno jedinstveno životno iskustvo. Ne boji se napraviti prvi korak, a kada mu se neka djevojka uistinu svidi, svojoj simpatiji naklonost više pokazuje konkretnim djelima nego riječima. Otkriva kako će mu u vili najviše nedostajati prijatelji s kojima provodi slobodno vrijeme, dok s treningom neće imati problema jer vježbati može i na Tenerifeu.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL večeras, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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