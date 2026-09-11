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Love Island Adria

'Ne volim pretjerivanje s korekcijama!': Trener padela Roberto ulazi u 'Love Island Adria'

Ima 26 godina, dolazi iz Zaprešića i radi kao voditelj padel centra, a na sunčanom Tenerifeu stiže s jasnim ciljem - pronaći pravu ljubav

RTL.hr
11.09.2026 09:00

Roberto se opisuje kao "stara duša u mladom tijelu" te umjesto glamuroznih i ekstravagantnih spojeva, više cijeni jednostavne stvari: opuštenu šetnju, iskren razgovor i smijeh s osobom koju voli.

Prijateljica ga je nagovarala na prijavu: "Moji su prijatelji nabrijani!"

Njegov ulazak u jedan od najiščekivanijih showova nije se dogodio sasvim slučajno – ključnu ulogu u svemu imala je njegova bliska prijateljica.

"Očekujem neko pozitivno iskustvo, a u najboljem slučaju ljubav! Jedna prijateljica mi je govorila da bi se trebao prijaviti, više puta mi je to rekla – i onda sam odlučio ispuniti prijavu i vidjeti što će se dogoditi", otkriva Roberto.

Iako se u početku premišljao, na kraju se odvažio na avanturu života. Podrška obitelji i društva nije izostala, a reakcije njegove ekipa bile su fantastične:

"Od obitelji imam podršku, a prijatelji su 'nabrijani', jedva čekaju da me vide, kažu da će sve pratiti. Rekli su mi da samo budem svoj, ono što jesam i to je to."

Roberto, Love Island Adria
Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prirodan izgled i sportska energija su ključ

Kada je riječ o odabiru idealne partnerice u vili 'Love Islanda Adria', Roberto ima vrlo jasne stavove i preferencije. Privlače ga djevojke vedre i pozitivne prirode koje zrače dobrom energijom, a naglasak stavlja na prirodnost:

"Tražim prirodno lijepu djevojku, da može provoditi vrijeme bez šminke, ne volim pretjerivanje s korekcijama i da je sportski tip, da ima aktivnost kojom se bavi. Smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh i znači mi da dijelim s nekim tu vrijednost."

Roberto, Love Island Adria
Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Najveći izazov: Kako ne zaboraviti na sebe dok ugađa drugima?

U izolaciji na Tenerifeu priznaje da će mu najviše nedostajati kontakt s bližnjima, ali i domaća kuhinja. Roberto u show ulazi zbog ljubavi i sanja o jednostavnom životu. Izrazito je brižan i zaštitnički nastrojen prema osobama do kojih mu je stalo, no i sam priznaje da ponekad zna otići u drugu krajnost – previše se truditi ugoditi drugima i pritom zaboraviti na vlastite potrebe.

Njegov najveći izazov u vili bit će upravo u tome: pronaći balans između toga da bude pažljiv i romantičan partner, a da se pritom ne izgubi pokušavajući usrećiti osobu koju voli.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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