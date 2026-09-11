'Ne volim pretjerivanje s korekcijama!': Trener padela Roberto ulazi u 'Love Island Adria'

Roberto se opisuje kao "stara duša u mladom tijelu" te umjesto glamuroznih i ekstravagantnih spojeva, više cijeni jednostavne stvari: opuštenu šetnju, iskren razgovor i smijeh s osobom koju voli.

Njegov ulazak u jedan od najiščekivanijih showova nije se dogodio sasvim slučajno – ključnu ulogu u svemu imala je njegova bliska prijateljica.

"Očekujem neko pozitivno iskustvo, a u najboljem slučaju ljubav! Jedna prijateljica mi je govorila da bi se trebao prijaviti, više puta mi je to rekla – i onda sam odlučio ispuniti prijavu i vidjeti što će se dogoditi", otkriva Roberto.

Iako se u početku premišljao, na kraju se odvažio na avanturu života. Podrška obitelji i društva nije izostala, a reakcije njegove ekipa bile su fantastične:

"Od obitelji imam podršku, a prijatelji su 'nabrijani', jedva čekaju da me vide, kažu da će sve pratiti. Rekli su mi da samo budem svoj, ono što jesam i to je to."