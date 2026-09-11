'Ne volim pretjerivanje s korekcijama!': Trener padela Roberto ulazi u 'Love Island Adria'

Roberto se opisuje kao "stara duša u mladom tijelu" te umjesto glamuroznih i ekstravagantnih spojeva, više cijeni jednostavne stvari: opuštenu šetnju, iskren razgovor i smijeh s osobom koju voli.
Prijateljica ga je nagovarala na prijavu: "Moji su prijatelji nabrijani!"
Njegov ulazak u jedan od najiščekivanijih showova nije se dogodio sasvim slučajno – ključnu ulogu u svemu imala je njegova bliska prijateljica.
"Očekujem neko pozitivno iskustvo, a u najboljem slučaju ljubav! Jedna prijateljica mi je govorila da bi se trebao prijaviti, više puta mi je to rekla – i onda sam odlučio ispuniti prijavu i vidjeti što će se dogoditi", otkriva Roberto.
Iako se u početku premišljao, na kraju se odvažio na avanturu života. Podrška obitelji i društva nije izostala, a reakcije njegove ekipa bile su fantastične:
"Od obitelji imam podršku, a prijatelji su 'nabrijani', jedva čekaju da me vide, kažu da će sve pratiti. Rekli su mi da samo budem svoj, ono što jesam i to je to."
Prirodan izgled i sportska energija su ključ
Kada je riječ o odabiru idealne partnerice u vili 'Love Islanda Adria', Roberto ima vrlo jasne stavove i preferencije. Privlače ga djevojke vedre i pozitivne prirode koje zrače dobrom energijom, a naglasak stavlja na prirodnost:
"Tražim prirodno lijepu djevojku, da može provoditi vrijeme bez šminke, ne volim pretjerivanje s korekcijama i da je sportski tip, da ima aktivnost kojom se bavi. Smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh i znači mi da dijelim s nekim tu vrijednost."
Najveći izazov: Kako ne zaboraviti na sebe dok ugađa drugima?
U izolaciji na Tenerifeu priznaje da će mu najviše nedostajati kontakt s bližnjima, ali i domaća kuhinja. Roberto u show ulazi zbog ljubavi i sanja o jednostavnom životu. Izrazito je brižan i zaštitnički nastrojen prema osobama do kojih mu je stalo, no i sam priznaje da ponekad zna otići u drugu krajnost – previše se truditi ugoditi drugima i pritom zaboraviti na vlastite potrebe.
Njegov najveći izazov u vili bit će upravo u tome: pronaći balans između toga da bude pažljiv i romantičan partner, a da se pritom ne izgubi pokušavajući usrećiti osobu koju voli.
'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.