Nedostaje vam sunce, drama i romansa s Tenerifa? Evo kako možete produžiti 'Love Island' groznicu

Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' završila je i ostavila nas u blagoj nevjerici – s ponovnim useljenjem pobjednika u stvarnost, ispraćanjem omiljenih parova i sabiranjem svih dojmova s sunčanih Tenerifa. Vila je utihnula, kamere su se ugasile, a vama se čini kao da je u tjednoj rutini ostala praznina bez svakodnevne doze iskrenih spojeva, neočekivanih obrta i večernjih drama?

Bez brige, Love Island groznica ne mora stati samo zato što je finale završilo! Za sve vas koji već sada osjećate nostalgiju i pitate se što gledati dalje, izdvojili smo najbolje poslastice koje će vam odmah vratiti onaj poznati osjećaj uzbuđenja.