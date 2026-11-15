Nedostaje vam sunce, drama i romansa s Tenerifa? Evo kako možete produžiti 'Love Island' groznicu

Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' završila je i ostavila nas u blagoj nevjerici – s ponovnim useljenjem pobjednika u stvarnost, ispraćanjem omiljenih parova i sabiranjem svih dojmova s sunčanih Tenerifa. Vila je utihnula, kamere su se ugasile, a vama se čini kao da je u tjednoj rutini ostala praznina bez svakodnevne doze iskrenih spojeva, neočekivanih obrta i večernjih drama?
Bez brige, Love Island groznica ne mora stati samo zato što je finale završilo! Za sve vas koji već sada osjećate nostalgiju i pitate se što gledati dalje, izdvojili smo najbolje poslastice koje će vam odmah vratiti onaj poznati osjećaj uzbuđenja.
Otkrijte sve tajne iza kamera uz 'Bombaškoljku'
Ako vas zanima što se događalo onda kada su se kamere gasile, tko s kime planira selidbu u Zagreb, a tko je progovorio o tajnama iz vile bez filtera, vaša sljedeća postaja mora biti 'Bombaškoljka'. Ova posebna emisija donosi urnebesne i iskrene razgovore s omiljenim islanderima, otkriva sočne detalje o odnosima koji su se razvili nakon showa i nudi odgovore na sva ona pitanja koja su vam cijelu sezonu prolazila kroz glavu.
Vrijeme je za međunarodne hitove: Osma sezona američkog 'Love Islanda'
Želite li ponovno osjetiti onaj originalni, zarazni ritam traženja ljubavi na egzotičnoj lokaciji, vrijeme je da uskočite u globalne verzije showa! Na platformi Voyo vas čeka legendarna osma sezona američkog 'Love Islanda' – sezona o kojoj je brujao cijeli svijet, puna nevjerojatnih preokreta, simpatičnih kandidata i nezaboravnih romantičnih trenutaka koji će vas prikovati uz ekran od prve do posljednje epizode.
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