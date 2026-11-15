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Love Island Adria

Nedostaje vam sunce, drama i romansa s Tenerifa? Evo kako možete produžiti 'Love Island' groznicu

Zavirite u život nakon vile uz ekskluzivnu emisiju ili uskočite u uzbudljivu američku avanturu na platformi Voyo

RTL.hr
15.11.2026 22:00

Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' završila je i ostavila nas u blagoj nevjerici – s ponovnim useljenjem pobjednika u stvarnost, ispraćanjem omiljenih parova i sabiranjem svih dojmova s sunčanih Tenerifa. Vila je utihnula, kamere su se ugasile, a vama se čini kao da je u tjednoj rutini ostala praznina bez svakodnevne doze iskrenih spojeva, neočekivanih obrta i večernjih drama?

Bez brige, Love Island groznica ne mora stati samo zato što je finale završilo! Za sve vas koji već sada osjećate nostalgiju i pitate se što gledati dalje, izdvojili smo najbolje poslastice koje će vam odmah vratiti onaj poznati osjećaj uzbuđenja.

Love Island Adria - Dragana Mićalović
Love Island Adria - Dragana Mićalović FOTO: Voyo

Otkrijte sve tajne iza kamera uz 'Bombaškoljku'

Ako vas zanima što se događalo onda kada su se kamere gasile, tko s kime planira selidbu u Zagreb, a tko je progovorio o tajnama iz vile bez filtera, vaša sljedeća postaja mora biti 'Bombaškoljka'. Ova posebna emisija donosi urnebesne i iskrene razgovore s omiljenim islanderima, otkriva sočne detalje o odnosima koji su se razvili nakon showa i nudi odgovore na sva ona pitanja koja su vam cijelu sezonu prolazila kroz glavu.

Drina, Valentin, Bombaškoljka
Drina, Valentin, Bombaškoljka FOTO: RTL

Vrijeme je za međunarodne hitove: Osma sezona američkog 'Love Islanda'

Želite li ponovno osjetiti onaj originalni, zarazni ritam traženja ljubavi na egzotičnoj lokaciji, vrijeme je da uskočite u globalne verzije showa! Na platformi Voyo vas čeka legendarna osma sezona američkog 'Love Islanda' – sezona o kojoj je brujao cijeli svijet, puna nevjerojatnih preokreta, simpatičnih kandidata i nezaboravnih romantičnih trenutaka koji će vas prikovati uz ekran od prve do posljednje epizode.

Love Island SAD
Love Island SAD FOTO: Voyo

Ne čekajte da vam dosada pokvari dan – ekskluzivnu 'Bombaškoljku' i sve epizode showa Love Island gledajte odmah samo na platformi Voyo!

love island adria love island sad voyohr rtlhr
Love Island Adria

Drina i Valentin iskreno o pobjedi i publici koja ih je podržala: 'Ova generacija neće kaos, nego nešto fino, lijepo i zdravo'

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