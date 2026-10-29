'Nema izlaska u kratkoj haljini!': Matijevi strogi uvjeti za djevojke šokirali vilu

U središtu pozornosti našao se Matija, čija su razmišljanja o tome kako bi se djevojke trebale odijevati u izlascima izazvala otvoreni revolt i žestoku reakciju ostalih islandera. Ono što je počelo kao ležeran razgovor o bivšim vezama ubrzo se pretvorilo u pravu svađu o ljubomori, povjerenju i osobnoj slobodi.
Matijina kontroverzna pravila i fotke prije izlaska
Matija je bez ustručavanja prepričao detalje iz prošlosti, otkrivši kako je od svoje bivše partnerice očekivao da se ne odijeva provokativno kako ne bi privlačila poglede drugih muškaraca i davala im povoda za maštanje. Prema njegovu mišljenju, takvo usklađivanje odjeće bio je znak poštovanja prema njemu. Štoviše, priznao je da mu je bivša djevojka redovito slala fotografije prije nego što bi izašla s prijateljicama kako bi on odobrio njezin stajling.
Takve su izjave odmah zapalile iskre u vili, a islanderice su zatražile objašnjenje gdje točno povlači granicu i tko muškarcima daje pravo komentirati takve stvari.
Islanderice oštro osudile kontroliranje
Mili je prva skočila na noge, podijelivši vlastito gorko iskustvo iz veze u kojoj joj je partner gotovo sve branio. Odlučno je poručila da takav tretman više nikada ne bi prihvatila, naglasivši da svaka žena ima puno pravo odjenuti se kako god želi – pa makar i izašla gotovo gola – te da partner nema nikakvo pravo naređivati joj što će nositi. S njom su se složile i ostale djevojke, ističući da traženje dopuštenja za izlazak nema nikakve veze s ljubavlju, već s partnerovom nesigurnošću. Leonarda je također priznala da ima dijametralno suprotan stav od Matije s kojim je trenutno u paru.
Iako se Matija pokušao opravdati tvrdnjom da ne osuđuje ničiji stil, već da samo "zna kako muški mozak funkcionira" i želi zaštititi curu od neugodnosti dok nje nema, cure mu nisu povjerovale. Zaključio je kako problem zapravo nije u nepovjerenju prema partnerici, već u nepovjerenju prema drugim muškarcima. No, islanderice su ostale pri svome – uvjerene su da su takva pravila čisti znak posesivnosti.
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