'Nema izlaska u kratkoj haljini!': Matijevi strogi uvjeti za djevojke šokirali vilu

Dok Matija tvrdi da zabranjivanjem provokativne odjeće zapravo štiti svoju partnericu od tuđih pogleda, islanderice su ga osudile i poručile mu da iza svega stoji isključivo duboka nesigurnost i potreba za kontrolom

icon-close

U središtu pozornosti našao se Matija, čija su razmišljanja o tome kako bi se djevojke trebale odijevati u izlascima izazvala otvoreni revolt i žestoku reakciju ostalih islandera. Ono što je počelo kao ležeran razgovor o bivšim vezama ubrzo se pretvorilo u pravu svađu o ljubomori, povjerenju i osobnoj slobodi.

icon-expand icon-close icon-close Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Matijina kontroverzna pravila i fotke prije izlaska

Matija je bez ustručavanja prepričao detalje iz prošlosti, otkrivši kako je od svoje bivše partnerice očekivao da se ne odijeva provokativno kako ne bi privlačila poglede drugih muškaraca i davala im povoda za maštanje. Prema njegovu mišljenju, takvo usklađivanje odjeće bio je znak poštovanja prema njemu. Štoviše, priznao je da mu je bivša djevojka redovito slala fotografije prije nego što bi izašla s prijateljicama kako bi on odobrio njezin stajling. Takve su izjave odmah zapalile iskre u vili, a islanderice su zatražile objašnjenje gdje točno povlači granicu i tko muškarcima daje pravo komentirati takve stvari.

icon-expand Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Islanderice oštro osudile kontroliranje

Mili je prva skočila na noge, podijelivši vlastito gorko iskustvo iz veze u kojoj joj je partner gotovo sve branio. Odlučno je poručila da takav tretman više nikada ne bi prihvatila, naglasivši da svaka žena ima puno pravo odjenuti se kako god želi – pa makar i izašla gotovo gola – te da partner nema nikakvo pravo naređivati joj što će nositi. S njom su se složile i ostale djevojke, ističući da traženje dopuštenja za izlazak nema nikakve veze s ljubavlju, već s partnerovom nesigurnošću. Leonarda je također priznala da ima dijametralno suprotan stav od Matije s kojim je trenutno u paru.

icon-expand Love Island Adria FOTO: Voyo