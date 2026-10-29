Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

'Nema izlaska u kratkoj haljini!': Matijevi strogi uvjeti za djevojke šokirali vilu

Dok Matija tvrdi da zabranjivanjem provokativne odjeće zapravo štiti svoju partnericu od tuđih pogleda, islanderice su ga osudile i poručile mu da iza svega stoji isključivo duboka nesigurnost i potreba za kontrolom

RTL.hr
29.10.2026 16:00

U središtu pozornosti našao se Matija, čija su razmišljanja o tome kako bi se djevojke trebale odijevati u izlascima izazvala otvoreni revolt i žestoku reakciju ostalih islandera. Ono što je počelo kao ležeran razgovor o bivšim vezama ubrzo se pretvorilo u pravu svađu o ljubomori, povjerenju i osobnoj slobodi.

Matija, Love Island Adria
Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Matijina kontroverzna pravila i fotke prije izlaska

Matija je bez ustručavanja prepričao detalje iz prošlosti, otkrivši kako je od svoje bivše partnerice očekivao da se ne odijeva provokativno kako ne bi privlačila poglede drugih muškaraca i davala im povoda za maštanje. Prema njegovu mišljenju, takvo usklađivanje odjeće bio je znak poštovanja prema njemu. Štoviše, priznao je da mu je bivša djevojka redovito slala fotografije prije nego što bi izašla s prijateljicama kako bi on odobrio njezin stajling.

Takve su izjave odmah zapalile iskre u vili, a islanderice su zatražile objašnjenje gdje točno povlači granicu i tko muškarcima daje pravo komentirati takve stvari.

Matija, Love Island Adria
Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Islanderice oštro osudile kontroliranje

Mili je prva skočila na noge, podijelivši vlastito gorko iskustvo iz veze u kojoj joj je partner gotovo sve branio. Odlučno je poručila da takav tretman više nikada ne bi prihvatila, naglasivši da svaka žena ima puno pravo odjenuti se kako god želi – pa makar i izašla gotovo gola – te da partner nema nikakvo pravo naređivati joj što će nositi. S njom su se složile i ostale djevojke, ističući da traženje dopuštenja za izlazak nema nikakve veze s ljubavlju, već s partnerovom nesigurnošću. Leonarda je također priznala da ima dijametralno suprotan stav od Matije s kojim je trenutno u paru.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako se Matija pokušao opravdati tvrdnjom da ne osuđuje ničiji stil, već da samo "zna kako muški mozak funkcionira" i želi zaštititi curu od neugodnosti dok nje nema, cure mu nisu povjerovale. Zaključio je kako problem zapravo nije u nepovjerenju prema partnerici, već u nepovjerenju prema drugim muškarcima. No, islanderice su ostale pri svome – uvjerene su da su takva pravila čisti znak posesivnosti.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria matija love island adria
Love Island Adria

Djevojka o kojoj svi pričaju: Kako je Lara postala zaštitno lice 'Love Island Adria'

Moglo bi te zanimati

Djevojka o kojoj svi pričaju: Kako je Lara postala zaštitno lice 'Love Island Adria'

Anamarija iz 'Love Island Adria' najavila uzbudljiv projekt, no fanove zanima samo jedno

Lara napustila Love Island Adria: 'Nemam više što tu raditi, mogu samo biti ponosna na sebe'

Od favorita publike do gorkog razlaza: Turbulentan put Anthonyja i Lare kroz 'Love Island Adria'

ANKETA Je li odnos Mili i Luke iskren ili čista taktika?

Sve više islandera sumnja u odnos Mili i Luke: 'Ako je on toliko inteligentan, trebao bi takve stvari vidjeti'

Pročitaj na Net.hr
Jennifer Lawrence otkrila: 'Suprug mi je rekao: Ako ne opereš kosu, morat ćeš u hotel'
Odbijali su je jer je bila 'previše seksi': 'To me je stvarno zbunjivalo!'
Bila je seks-simbol 60-ih, pozirala je za Playboy, a njezina smrt rastužila je svijet
Katarina Baban uz fotografije s dečkom otkrila lijepe vijesti: Čestitke stižu sa svih strana
Ovako rođendan slavi Čolićeva nasljedica: Hvali se skupocjenim poklonomi i luksuznim putovanjem
Tko je ukrao ključ? Katin plan bijega mogao bi se izjalovit, a Nikola gubi kontrolu nad zadrugom
Utjecaj ne blijedi ni 4 godine od smrti: Evo što i danas pitaju Barbaru Nolu o suprugu Lukasu
Preminuo redatelj Peter Medak, iza sebe ostavio bogatu filmsku i televizijsku karijeru
Preminula legendarna njemačka glumica Elke Sommer
Katarina ponovno ostaje sama: Tko napušta 'Asia Express' na korak do Tajlanda?