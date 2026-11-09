Nema opuštanja za zvijezde 'Love Islanda': Pogledajte tko s kim tulumari i gdje se provodi ova popularna ekipa

Dok se dojmovi iz finala još uvijek sliježu, dio ekipe odlučio je svoju energiju usmjeriti na zagrebačke noćne klubove i druženja u hrvatskoj metropoli. Glavnu riječ vode dobro poznata lica koja su obilježila ovu sezonu, a sudeći po objavama na društvenim mrežama, smijeha, nazdravljanja i odlične atmosfere ne nedostaje.
U Zagrebu se tako zajedno opuštaju Alja, Loren, Marija Tereza, Anja, Loren, Drina i ostali finalisti, pokazujući da su nerazdvojne i izvan televizijskih ekrana te da im gradski ritam i zajednička druženja i te kako prijaju nakon tjedana provedenih u izolaciji.
Lud provod uz poznatu ekipu u punom sastavu
S druge strane, paralelno se zabavlja i druga polovica ekipe koja je spojila ugodno s korisnim i krenula u nezaboravan noćni provod. Klupske lokacije postale su poprište vrhunske zabave, a atmosfera je brzo došla do usijanja.
U ovoj raspoloženoj ekipi tulumare Lara, Stefan, Toni, Vukašin, Anamarija, Nikola i Lidia. Sudeći po fotografijama iz izlazaka, opuštaju se bez ikakve zadrške, potvrđujući da su se neka prijateljstva i simpatije iz vile pretvorili u čvrsta savezništva i u vanjskom svijetu.
Gdje god se pojavili, jedno je sigurno – islanderi itekako znaju kako održati ritam i zabavu na vrhunskoj razini!
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