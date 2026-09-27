Nema šanse kod nje! Novi bombshell na spoj pozvao Drinu i Loren: 'Ja sam svoju ljubav našla'

Odmah je preuzeo inicijativu i odlučio izvesti dvije djevojke na doručak pod vedrim nebom. Njegov izbor pao je na Drinu i Loren, kojima je vlastoručno pripremio jaja kako bi ih bolje upoznao u opuštenoj atmosferi. Međutim, doručak nije prošao onako kako je planirao.
Lorenina suzdržanost: 'Odradit ću to, dobro da je i Drina tu'
Iako bi većina djevojaka bila oduševljena takvom pažnjom novog, prezgodnog natjecatelja, Loren nije skrivala da joj odlazak na spoj s drugim muškarcem uopće ne odgovara. Ostaći vjerna Robertu za nju je jedina opcija, pa je prije samog doručka iskreno priznala:
"Ne da mi se ići na dejt, ali odradit ću to. Dobro da je Drina tu isto."
Kada su sjele za stol, Loren je odmah preuzela ulogu ispitivača i izravno ga upitala koji je uopće njegov cilj dolaska na otok ljubavi. Stefan joj je bez okolišanja odgovorio: "Došao sam da upoznam vas dvije."
'Možemo biti prijatelji'
Stefanu nije dugo trebalo da primijeti koliko je Loren rezervirana i nedostupna. Promatrajući njezinu reakciju, otvoreno joj je rekao: "Meni se čini da si ti već našla ljubav."
Loren nije čekala ni sekunde da potvrdno odgovori i u potpunosti mu zatvori sva vrata:
"Da, već sam našla, i sretna sam! Skroz sam zatvorena, ne želim ti gubiti vrijeme... Možemo biti prijatelji."
Stefanov dojam: 'Loren je bila hladnija, Drina je toplija i otvorenija'
Nakon što je dobio brutalan 'koš' od Loren, Stefan je sumirao dojmove s doručka. Priznao je kako je osjetio jasnu distancu s Lorenine strane, dok mu je reakcija druge djevojke ipak pružila novu nadu:
"Loren je bila dosta hladnija, Drina je toplija i otvorenija osoba."
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