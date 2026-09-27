Nema šanse kod nje! Novi bombshell na spoj pozvao Drinu i Loren: 'Ja sam svoju ljubav našla'

Odmah je preuzeo inicijativu i odlučio izvesti dvije djevojke na doručak pod vedrim nebom. Njegov izbor pao je na Drinu i Loren , kojima je vlastoručno pripremio jaja kako bi ih bolje upoznao u opuštenoj atmosferi. Međutim, doručak nije prošao onako kako je planirao.

Iako bi većina djevojaka bila oduševljena takvom pažnjom novog, prezgodnog natjecatelja, Loren nije skrivala da joj odlazak na spoj s drugim muškarcem uopće ne odgovara. Ostaći vjerna Robertu za nju je jedina opcija, pa je prije samog doručka iskreno priznala:

"Ne da mi se ići na dejt, ali odradit ću to. Dobro da je Drina tu isto."

Kada su sjele za stol, Loren je odmah preuzela ulogu ispitivača i izravno ga upitala koji je uopće njegov cilj dolaska na otok ljubavi. Stefan joj je bez okolišanja odgovorio: "Došao sam da upoznam vas dvije."