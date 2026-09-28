Nema više skrivanja! Anja i Alja posjele Gašpera, a on im poručio: 'Nisam zaljubljen i otvoren sam'

U trenucima opuštanja i razgovora o emocijama, Anja i Alja odlučile su posjesti Gašpera te ga izravno suočiti s pitanjima o njegovim pravim osjećajima prema partnerici. Djevojke je zanimalo je li se u njemu već rodila ljubav, no odgovor koji su dobile prilično ih je iznenadio.
Na pitanje je li zaljubljen, Gašper je bez ikakvog okolišanja i predrasuda priznao:
"Nisam zaljubljen, otvoren sam za nova poznanstva!"
Da stvar bude zanimljivija, Gašper je bez ustručavanja dodao kako je spreman upoznati i do "četiri nova lica" ako se za to ukaže prilika u vili. Njegova izjava jasno je pokazala da, unatoč vremenu provedenom u showu i naizgled mirnoj luci, još uvijek nije pronašao osobu zbog koje bi u potpunosti zatvorio vrata drugima.
'Teško da bi netko bio veći match, ali sve je moguće...'
Djevojke su pokušale izvući još sočnih informacija propitkujući postoji li ipak netko tko mu je posebno prirastao srcu, no Gašper je ostao pri svom stavu. Priznao je da su mu pojedine djevojke fizički privlačne, ali da je to daleko od prave zaljubljenosti:
"Zavisi, otvoren sam... Teško da bi mi netko bio veći match od trenutnog, ali sve je moguće."
Novi natjecatelji unose sve veću nesigurnost
Ova neočekivana ispovijest dolazi u trenutku kada u vili vlada opći kaos nakon ulaska novog bombshella Stefana iz Novog Sada, koji već opasno osvaja pažnju djevojaka i remeti odnose. Istovremeno, Anja je definitivno raskrstila s Lukom poručivši mu da "ne treba dijete nego muškarca", pa je ovaj razgovor s Gašperom bio idealno opipavanje terena.
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