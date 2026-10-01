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Love Island Adria

Neočekivani rasplet! Alja donijela dramatičnu odluku na ceremoniji: 'On je pokazao da nema poštovanja prema meni!'

Novo spajanje parova u vili 'Love Island Adria' donijelo je potpuni preokret koji nitko nije očekivao! Dok su mnogi računali na sigurne opcije i taktička spajanja, Alja je svojim govorom i čvrstim stavom održala pravu lekciju o samopoštovanju te u potpunosti promijenila dinamiku u kući

RTL.hr
01.10.2026 22:10

Prilikom odabira partnera, Alja nije htjela ići linijom manjeg otpora niti pristajati na kompromise. Odlučila je jasno izreći svoj stav i poslati snažnu poruku ostalim djevojkama u vili, naglasivši kako je od samog početka bila iskrena prema sebi:

"Ja znam zašto radim neke stvari i ništa do sada ne bih promijenila, ali isto znam da to gledaju djevojke koje su meni jako drage. Zbog toga im želim pokazati da je ponekad bolje sjesti i jednostavno samo čekati da ti leptirić sjedne na koljeno, pustiti da se smiri i pokaže svoje prave boje."

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Izabrala Luku, pa Anthonyju poslala jasnu poruku!

Vrhunac njezina govora uslijedio je u trenutku kada je obrazložila svoju odluku da za partnera odabere Luku, ostavljajući Anthonyja po strani. Bez okolišanja je objasnila zašto više ne planira prelaziti preko neprihvatljivog ponašanja:

"Nije u redu da izabereš nekog tko ti je već više puta pokazao da nema najvišega poštovanja prema tebi. Zbog toga danas izbjegavam takav odabir."

Luka i Alja, Love Island Adria
Luka i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nova dinamika u vili

Aljin čvrsti stav i spajanje s Lukom u potpunosti su uzdrmali dosadašnje odnose. Dok jedni preispituju svoje korake i taktike, pred novonastalim parom sada su potpuno novi izazovi.

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