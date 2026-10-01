Neočekivani rasplet! Alja donijela dramatičnu odluku na ceremoniji: 'On je pokazao da nema poštovanja prema meni!'

Prilikom odabira partnera, Alja nije htjela ići linijom manjeg otpora niti pristajati na kompromise. Odlučila je jasno izreći svoj stav i poslati snažnu poruku ostalim djevojkama u vili, naglasivši kako je od samog početka bila iskrena prema sebi:

"Ja znam zašto radim neke stvari i ništa do sada ne bih promijenila, ali isto znam da to gledaju djevojke koje su meni jako drage. Zbog toga im želim pokazati da je ponekad bolje sjesti i jednostavno samo čekati da ti leptirić sjedne na koljeno, pustiti da se smiri i pokaže svoje prave boje."