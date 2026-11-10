Neočekivani spoj izvan Love Island vile: Luka drži Alisu na ramenima u videu koji je pokrenuo šuškanja

Luka i Alisa u show 'Love Island Adria' ušli su kao "bombshells" – kandidati čiji je zadatak bio pomrsiti račune postojećim parovima i unijeti novu dinamiku u vilu. Ipak, tijekom boravka na Tenerifeu njih dvoje nisu razvili dublji odnos niti su bili ljubavni par.
No, čini se da je stvarni svijet donio sasvim novu priču. Nakon povratka s otoka, Luka i Alisa počeli su provoditi više vremena zajedno, a njihova najnovija zajednička objava na Instagramu u kratkom je roku prikupila brojne reakcije.
Nasmijani i iznimno prisni u opuštenom izdanju
U novom videu koji su zajednički podijelili, Luka i Alisa djeluju iznimno opušteno, veselo i blisko. Luka u jednom trenutku nosi Alisu na ramenima dok se oboje smiju i zabavljaju, pokazujući koliko im godi međusobno društvo izvan pritiska televizijskih kamera.
Objava s opisom "No typee" ubrzo je prikupila tisuće lajkova i pozitivnih komentara pratitelja, od kojih su se mnogi zapitali je li se između bivših stanara vile rodilo nešto više od samog prijateljstva.
Bilo da je riječ o čvrstom prijateljstvu rođenom nakon showa ili tek početku nove romanse, jedno je sigurno – Luka i Alisa znaju kako privući pažnju i održati uzbuđenje među obožavateljima.
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