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Love Island Adria

Neočekivani spoj izvan Love Island vile: Luka drži Alisu na ramenima u videu koji je pokrenuo šuškanja

Iako u vili 'Love Island Adria' nisu imali izraženiji odnos, Luka i Alisa izvan kamera pronašli su zajednički jezik, a njihov najnoviji video na društvenim mrežama privukao je veliku pozornost fanova

RTL.hr
10.11.2026 09:00

Luka i Alisa u show 'Love Island Adria' ušli su kao "bombshells" – kandidati čiji je zadatak bio pomrsiti račune postojećim parovima i unijeti novu dinamiku u vilu. Ipak, tijekom boravka na Tenerifeu njih dvoje nisu razvili dublji odnos niti su bili ljubavni par.

No, čini se da je stvarni svijet donio sasvim novu priču. Nakon povratka s otoka, Luka i Alisa počeli su provoditi više vremena zajedno, a njihova najnovija zajednička objava na Instagramu u kratkom je roku prikupila brojne reakcije.

Alisa, Love Island Adria
Alisa, Love Island Adria FOTO: RTL

Nasmijani i iznimno prisni u opuštenom izdanju

U novom videu koji su zajednički podijelili, Luka i Alisa djeluju iznimno opušteno, veselo i blisko. Luka u jednom trenutku nosi Alisu na ramenima dok se oboje smiju i zabavljaju, pokazujući koliko im godi međusobno društvo izvan pritiska televizijskih kamera.

Objava s opisom "No typee" ubrzo je prikupila tisuće lajkova i pozitivnih komentara pratitelja, od kojih su se mnogi zapitali je li se između bivših stanara vile rodilo nešto više od samog prijateljstva.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Bilo da je riječ o čvrstom prijateljstvu rođenom nakon showa ili tek početku nove romanse, jedno je sigurno – Luka i Alisa znaju kako privući pažnju i održati uzbuđenje među obožavateljima.

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Love Island Adria

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