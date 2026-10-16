'Nije pametan, nije elokventan, ne treba mi!': Lara prekinula romansu s Tonijem

Sve je kulminiralo kada ga je Lara odlučila direktno suočiti s problemima. Optužila ga je da manipulira i preokreće priču kako bi sebe prikazao kao žrtvu. "Počinješ manipulirati, a ja ne mogu razgovarati s manipulatorima", odrješito mu je poručila.
Rasprava je postajala sve žešća, a Toni je u jednom trenutku izjavio kako će, da joj ne bi smetao, spavati na kauču. Lara je to protumačila kao još jedan pokušaj manipulacije. "Je li to manipulacija?", upitala ga je, na što je on odgovorio da nije, već da joj "ne želi više smetati". No, za Laru je to bila kap koja je prelila čašu.
'Nije elokventan, ne treba mi'
Nakon što ga je prozvala manipulatorom, Lara je iznijela niz brutalno iskrenih kritika na račun njegove inteligencije i komunikacijskih vještina. "Nije pametan. Nije elokventan, ne treba mi", zaključila je kratko.
Zatim je nastavila u još oštrijem tonu. "Koliko ti imaš moždanih stanica u svom mozgu da ne možeš sastaviti prosto proširenu rečenicu? Mislim da uopće ništa ne pričaš i da ne možeš voditi konverzaciju", rekla mu je, dodajući kako smatra da ga nikada nije istinski zanimala te da ju je gledao isključivo kao "sigurnu opciju" u kući.
Za kraj, zadala mu je posljednji udarac, usporedivši komunikaciju s njim s onom koju vodi s malom djecom. "Ja radim s djecom već dvije i pol godine i mogu slobodno reći da s nekom djecom od pet godina mogu bolje komunicirati i bolje znati kako se osjećaju, nego s tobom od 20", poručila mu je.
Nakon što je Lara završila svoj monolog, Toniju nije preostalo ništa drugo nego da prizna poraz. "Ne mislim da je bio dobar prekid. Mislim da je bio glup prekid. Ali što ću?", rekao je pomireno.
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