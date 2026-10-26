Nije se sve ugasilo? Lidia žali zbog prekida, ali Luka ostao hladan: 'Vidio sam osobine koje ne želim trpjeti'

Iako su Lidia i Luka nakon burnih svađa stavili točku na svoj odnos, Lidia je počela pokazivati znakove žaljenja i slati vrlo zbunjujuće signale.
Luka je otkrio da ga je Lidia u nekoliko navrata tijekom noći dodirivala i tražila njegovu blizinu iako su prekinuli.
"Nakon svega što se dogodilo, ti dodiri su mi potpuno nejasni", požalio se Luka ujutro razgovarajući s Valentinonom.
Da se u njezinoj glavi svašta plete, Lidia je priznala i curama tijekom jutarnjeg šminkanja. Otvoreno je kazala kako joj je krivo što je sve tako završilo te da ju je strah pomisli da Luka započne romansu s nekom drugom djevojkom.
"Neka vrijeme sve pokaže. Nije se kod mene sve potpuno ugasilo", priznala je Lidia.
Ipak, kada je Drina prenijela Luki njezine riječi, on je ostao potpuno hladan i jasan, istaknuvši da je za njega ta priča završena zbog dubljih razloga i karakternih osobina koje ne želi trpjeti.
"Ne želim da bude nekih signala s moje strane jer stvarno nisam zainteresiran nizašto. Vidio sam s njezine strane karakternu osobinu koju ne želim imati u odnosu i zato sam raskrstio s njom", poručio je Luka bez imalo oklijevanja.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.