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Love Island Adria

Nije se sve ugasilo? Lidia žali zbog prekida, ali Luka ostao hladan: 'Vidio sam osobine koje ne želim trpjeti'

Događaji u vili showa Love Island Adria ne prestaju šokirati gledatelje, a čini se da se bivši ljubavni parovi nikako ne mogu riješiti međusobnih tenzija

RTL.hr
26.10.2026 14:00

Iako su Lidia i Luka nakon burnih svađa stavili točku na svoj odnos, Lidia je počela pokazivati znakove žaljenja i slati vrlo zbunjujuće signale.

Luka je otkrio da ga je Lidia u nekoliko navrata tijekom noći dodirivala i tražila njegovu blizinu iako su prekinuli.

"Nakon svega što se dogodilo, ti dodiri su mi potpuno nejasni", požalio se Luka ujutro razgovarajući s Valentinonom.

Luka, Love Island Adria
Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Da se u njezinoj glavi svašta plete, Lidia je priznala i curama tijekom jutarnjeg šminkanja. Otvoreno je kazala kako joj je krivo što je sve tako završilo te da ju je strah pomisli da Luka započne romansu s nekom drugom djevojkom.

"Neka vrijeme sve pokaže. Nije se kod mene sve potpuno ugasilo", priznala je Lidia.

Lidia, Love Island Adria
Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ipak, kada je Drina prenijela Luki njezine riječi, on je ostao potpuno hladan i jasan, istaknuvši da je za njega ta priča završena zbog dubljih razloga i karakternih osobina koje ne želi trpjeti.

"Ne želim da bude nekih signala s moje strane jer stvarno nisam zainteresiran nizašto. Vidio sam s njezine strane karakternu osobinu koju ne želim imati u odnosu i zato sam raskrstio s njom", poručio je Luka bez imalo oklijevanja.

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