Nije se sve ugasilo? Lidia žali zbog prekida, ali Luka ostao hladan: 'Vidio sam osobine koje ne želim trpjeti'

Događaji u vili showa Love Island Adria ne prestaju šokirati gledatelje, a čini se da se bivši ljubavni parovi nikako ne mogu riješiti međusobnih tenzija

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Iako su Lidia i Luka nakon burnih svađa stavili točku na svoj odnos, Lidia je počela pokazivati znakove žaljenja i slati vrlo zbunjujuće signale. Luka je otkrio da ga je Lidia u nekoliko navrata tijekom noći dodirivala i tražila njegovu blizinu iako su prekinuli. "Nakon svega što se dogodilo, ti dodiri su mi potpuno nejasni", požalio se Luka ujutro razgovarajući s Valentinonom.

icon-expand icon-close icon-close Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Da se u njezinoj glavi svašta plete, Lidia je priznala i curama tijekom jutarnjeg šminkanja. Otvoreno je kazala kako joj je krivo što je sve tako završilo te da ju je strah pomisli da Luka započne romansu s nekom drugom djevojkom. "Neka vrijeme sve pokaže. Nije se kod mene sve potpuno ugasilo", priznala je Lidia.

icon-expand Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo