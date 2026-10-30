'Nikad nisam imala osjećaj da mogu vjerovati muškarcu': Alja otvorila dušu i priznala zašto je Anthony čovjek za nju

U vili Love Island Adria svakodnevno se razvijaju novi odnosi, a neki su parovi već prošli kroz ozbiljne izazove. Anthony i Alja tako su otišli na razgovor kod voditeljice Dragane Mićalović, gdje su se osvrnuli na događaje koji su obilježili njihov odnos tijekom proteklog tjedna.
Razgovarali su o svemu što se dogodilo na filmskoj večeri, koja je bila pravi test za njihovu vezu, ali i o tome kako vide svoju budućnost nakon izlaska iz vile. Dragana je primijetila kako Alja, u usporedbi s prethodnim odnosima u kojima je bila, prema Anthonyju pokazuje najviše razumijevanja.
Zašto je Anthony njezin čovjek bez greške
"Da, jer je osoba za koju sam znala da je želim upoznati kad sam došla u Love Island. Najviše mi se sviđa to što je iskren i što je jako dobra osoba. Nije mu teško priznati kad je u krivu i radi na sebi", objasnila je Alja. Voditeljica ih je potom upitala smatraju li da su njih dvoje sada zatvoren par, a oboje su potvrdili da je njihov odnos došao do te faze.
Alja je zatim podijelila i nešto osobnije te otkrila zašto prema Anthonyju ima toliko razumijevanja. "Gago, sad totalno iskreno, imam 25 godina, ali dosad nikad nisam imala osjećaj da mogu muškarcu vjerovati 100 posto i mislim da zbog toga imam toliko razumijevanja prema Anthonyju", priznala je Alja.
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