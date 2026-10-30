'Nikad nisam imala osjećaj da mogu vjerovati muškarcu': Alja otvorila dušu i priznala zašto je Anthony čovjek za nju

U vili Love Island Adria svakodnevno se razvijaju novi odnosi, a neki su parovi već prošli kroz ozbiljne izazove. Anthony i Alja tako su otišli na razgovor kod voditeljice Dragane Mićalović, gdje su se osvrnuli na događaje koji su obilježili njihov odnos tijekom proteklog tjedna.

Razgovarali su o svemu što se dogodilo na filmskoj večeri, koja je bila pravi test za njihovu vezu, ali i o tome kako vide svoju budućnost nakon izlaska iz vile. Dragana je primijetila kako Alja, u usporedbi s prethodnim odnosima u kojima je bila, prema Anthonyju pokazuje najviše razumijevanja.